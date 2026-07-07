Aumentará a $1.680 el pasaje del colectivo y metrotranvía desde el 13 de julio

Desde el lunes 13 de julio, el pasaje del colectivo y metrotranvía aumentará en Mendoza y pasará de los actuales $1.400 a $1.680, es decir, un incremento del 20%.

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Así lo determinó la Subsecretaría de Transporte de la provincia a partir de la resolución N° 962/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Además, la normativa estableció que la tarifa para el servicio público de pasajeros de media y larga distancia, en sus recorridos urbanos, será igual a la tarifa general del área metropolitana, "debiendo adecuarse las tarifas del resto de los recorridos manteniendo una proporción promedio similar a la establecida para los recorridos urbanos".

Como ocurre siempre, la suba de la tarifa del transporte público se debe a la actualización de los costos del sistema tras la última audiencia pública realizada por el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP). El último aumento había sido aplicado en enero pasado, cuando el pasaje mutó de $1.200 a $1.400.

Aumentará el pasaje del transporte público a $1.680 a partir del 13 de julio

"Surge la necesidad de modificar las tarifas vigentes a fin de preservar los recursos del Fondo Compensador del Transporte y posibilitar el mantenimiento del subsidio que la Provincia de Mendoza destina a los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros a través del mismo, al afrontar la diferencia que existente entre la recaudación por las tarifas percibidas de los usuarios del servicio y el costo del sistema de transporte público de pasajeros", indicó el Gobierno provincial.

Según justificó, "Mendoza continuará teniendo una de las tarifas más competitivas entre las principales ciudades del interior del país, ya que el boleto será de $1.680, frente a los $1.720 que pagan actualmente los usuarios de Córdoba y Rosario, valores que permanecen sin modificaciones desde hace más de seis meses".

"La tarifa general es abonada por aproximadamente el 35% de los usuarios del sistema, ya que el resto accede a gratuidades, tarifas diferenciales o descuentos por frecuencia de uso", agregó, recordando que siguen vigentes los siguientes beneficios.

Los docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad, mayores de 70 años y beneficiarios de la Ley 7811 seguirán viajando sin costo.

En tanto, los estudiantes primarios abonarán $672, mientras que los estudiantes secundarios, universitarios y los jubilados pagarán $840 por viaje.

Además, los usuarios frecuentes continuarán accediendo a descuentos de hasta el 50%, abonando $1.008 entre los viajes 21 y 40 y $840 entre los viajes 41 y 80.

Asimismo, continuarán vigentes el descuento del 17% en horarios de menor demanda (de 9.00 a 11.00 y de 14.30 a 16.00) y los dos trasbordos gratuitos para los servicios urbanos.

En el caso de las líneas diferenciales, el costo del pasaje será de $2.520 a partir del lunes que viene.

Se estima que hoy seis de cada diez usuarios tienen algún descuento.

Costos técnicos y subsidios en el transporte público

Los usuarios no pagan la tarifa real del transporte público, sino que para aliviar el costo sobre sus bolsillos se aplican diversas estrategias. Por un lado, subsidios a través del Fondo Compensador del Transporte. Por el otro, los beneficios y las gratuidades ya mencionadas.

El costo técnico del sistema, sin el aporte del Estado provincial, asciende a $4.495,66 por pasajero. Sin embargo, la tarifa general será de $1.680 por viaje, gracias al sostenimiento del Fondo Compensador del Transporte.

Tarjeta Sube

Esto significa que la Provincia continuará absorbiendo más del 60% del costo real del boleto, garantizando la sustentabilidad del sistema y uno de los esquemas de subsidios más importantes del país.

La actualización tarifaria se aplicará de manera paulatina, a medida que las validadoras del sistema SUBE sean actualizadas.