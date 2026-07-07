7 de julio de 2026 - 08:36

Es oficial: el plan de la Nación para digitalizar los trámites de los registros del automotor

A través de una resolución, el Ministerio de Justicia formalizó un plan para eliminar los trámites presenciales, reducir los aranceles y centralizar la gestión vía online.

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El Ministerio de Justicia lanzó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor para digitalizar trámites, reorganizar oficinas y cambiar la forma en que se cobran los aranceles.

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En la resolución N° 306/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, se indicó: “Créase el 'Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor', como marco político, institucional y sistemático idóneo para guiar la implementación ordenada y efectiva de las reformas orientadas al reordenamiento progresivo del sistema registral, para promover la optimización de recursos y el avance hacia esquemas de gestión concentrados, eficientes y con foco en el ciudadano”.

Además, el escrito señaló: “Encomiéndese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Políticas de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Justicia que en el plazo de 30 días corridos proponga un cronograma de implementación a la Autoridad de Aplicación”.

Esta iniciativa se apoya en tres ejes: transformación digital del Sistema Registral Automotor; evolución institucional de la Dirección Nacional y de los Registros Seccionales e implementación, adecuación normativa y consolidación del nuevo sistema registral.

De acuerdo al Gobierno nacional, el objetivo es pasar de un esquema basado en documentación física, territorialidad registral y trámites presenciales a un sistema digital, interoperable y centrado en el ciudadano, con menos costos y más agilidad, mientras que la reforma da continuidad a medidas previas como el Legajo Digital Único (LDU), el Certificado Digital Automotor (CDA), el sistema RUNA y el RUV.

En el anexo se indicó que “la ejecución del plan se desarrollará de manera gradual, garantizando en todo momento la continuidad del servicio, la preservación de la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los usuarios” y que entre los principales resultados esperados se destacan:

  • Digitalización total de trámites: el proceso incluye validación automática de identidad, incorporación digital de documentación, pago y firma digital, consulta online del estado del trámite y emisión electrónica de documentación registral.
  • Simplificación y reducción de trámites: el universo de trámites se reducirá hasta mantener solo categorías troncales, como inscripción inicial, transferencia de dominio, constitución y cancelación de garantías, baja registral y medidas cautelares, entre otras.
  • Digitalización del acervo documental: los legajos en papel almacenados en los registros seccionales pasarán a repositorios digitales, lo que reducirá costos y permitirá el acceso remoto a los antecedentes registrales.
  • Interoperabilidad con otros organismos: la información disponible en otros organismos del Estado no podrá volver a ser exigida al ciudadano.
  • Reorganización de la red de registros seccionales: la red de más de 1.500 registros distribuidos en todo el país se reorganizará de manera progresiva. Solo habrá oficinas de asistencia presencial para quienes tengan dificultades de acceso tecnológico.

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