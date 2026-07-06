6 de julio de 2026 - 21:55

El emotivo llamado de Cristina Kirchner a Diego Maradona que trascendió durante el juicio: "Te quiero mucho"

El material fue exhibido durante una audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, mientras declaraba Vanesa Morla, hermana del exapoderado del exfutbolista.

El juicio por Maradona reveló un video del llamado de Cristina por su cumpleaños 60.

El juicio por Maradona reveló un video del llamado de Cristina por su cumpleaños 60.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un video en el que la expresidenta Cristina Kirchner saluda a Diego Armando Maradona por su cumpleaños número 60 fue dado a conocer este lunes durante una nueva audiencia del juicio que investiga la muerte del exfutbolista.

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La grabación fue exhibida mientras prestaba declaración Vanesa Morla, hermana del abogado Matías Morla, y había sido presentada por el abogado Mario Baudry, representante legal de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, como parte de la audiencia oral.

El diálogo entre Cristina y Maradona

Las imágenes corresponden al 30 de octubre de 2020, día en que Maradona celebró su cumpleaños. En el video se observa al exfutbolista sentado, fumando un habano y consumiendo una bebida energizante cuando recibe una llamada telefónica de Cristina Kirchner.

Al comenzar la conversación, la exmandataria le pregunta si la escucha correctamente y, tras la respuesta afirmativa de Maradona, le dedica un mensaje de afecto. "Te quería decir que te quiero mucho... sos uno de los pocos argentinos que ha dado alegrías y has puesto la bandera a lo más alto en todo el mundo", expresó Cristina durante la comunicación.

Maradona respondió que se dirigía hacia Gimnasia y Esgrima La Plata, club del que era entrenador en ese momento, donde iba a participar de un homenaje por su cumpleaños. "Bien, bien, estoy yendo para Gimnasia", contestó Diego.

Se conoció un video de Cristina Kirchner hablando con Maradona el día que cumplió 60 años. (archivo)

Se conoció un video de Cristina Kirchner hablando con Maradona el día que cumplió 60 años. (archivo)

Antes de finalizar la conversación, Cristina volvió a desearle que se cuidara y le envió un saludo afectuoso, mientras que el exfutbolista agradeció el llamado. "Bueno, Dieguito, nada querido. Cuidate mucho, y un beso enorme en estos 60 años, ¿sí?", le dijo la expresidenta.

Acto seguido, Maradona respondió con un "besito, chau, chau".

El video no fue incorporado como prueba

De acuerdo con la información expuesta durante la audiencia, la mujer que sostenía el teléfono celular durante la llamada era Vanesa Morla, quien declaró como testigo en el debate oral.

Continúa el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. (archivo)

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El material audiovisual fue ofrecido por la querella para su incorporación al expediente. Sin embargo, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón resolvieron no admitirlo como prueba dentro del juicio.

La grabación corresponde a un momento previo a que los médicos detectaran el hematoma subdural que motivó posteriormente la intervención quirúrgica de Maradona.

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