Causa Vialidad: la Corte Suprema dejó firme el decomiso de $ 685 mil millones contra Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el decomiso de $684.990 millones que deberán afrontar Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad. El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó la actualización del monto fijado por la Justicia.

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La cifra había sido establecida originalmente en $84.835 millones y fue actualizada por el Tribunal Oral Federal N° 2 utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. Con ese cálculo, el monto ascendió a casi $685 mil millones.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron -en términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial-, el planteo de la defensa de Cristina Kirchner contra la actualización del monto fijado en concepto de decomiso.

También rechazaron el recurso de la defensa de Lázaro Báez, que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para llevar adelante esa etapa del proceso.

El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz y la absolvió por el delito de asociación ilícita.

También fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros ex funcionarios, mientras que la ex mandataria recibió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios contra las condenas, que quedaron firmes.

Tras esa decisión, el Tribunal Oral ordenó la detención de los condenados y dispuso la actualización del monto del decomiso. En ese trámite intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con peritos de las defensas y del Ministerio Público, y la cifra fue actualizada a $684.990.350.139.

La defensa de Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que el monto inicial era provisorio y cuestionó la utilización del IPC para su actualización. Por su parte, la defensa de Lázaro Báez planteó que el decomiso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal 4, debido a la condena que pesa sobre el empresario en la causa conocida como “la ruta del dinero”.

Con la resolución de este jueves, la Corte Suprema dejó firmes los fallos de las instancias anteriores y quedó confirmado el monto actualizado del decomiso que deberán afrontar solidariamente los condenados en la causa Vialidad.