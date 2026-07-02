Mendoza puede tener la primera Ley de Ciberseguridad del país: buscan blindar al Estado de ataques hackers

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , presentó este jueves en la Legislatura el proyecto de Ley de Ciberseguridad , una iniciativa que busca establecer un marco legal permanente para la protección de la infraestructura digital del Estado y de los servicios públicos esenciales. La propuesta había sido anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo en la White Hat Conference 2026, a principios de junio.

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La ministra presentó el proyecto de ley en el Senado provincial junto a la vicegobernadora Hebe Casado ; el presidente de la Cámara de Diputados , Andrés Lombardi ; y el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner . Lo hizo acompañada por el Subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich.

Durante la exposición, la funcionaria remarcó que la provincia viene trabajando desde hace tiempo en esta materia, aunque sostuvo que ahora buscan darle rango de ley para garantizar su continuidad como una política de Estado .

"Hoy el ciudadano común habita el mundo físico, pero también, cada vez más, el ciberespacio. Nosotros tenemos que brindar seguridad en los dos aspecto s", afirmó Rus.

La ministra explicó que el avance de la digitalización obliga al Estado a proteger sistemas críticos vinculados al transporte, la salud, la educación, la seguridad y la provisión de energía , ya que un ciberataque puede afectar el funcionamiento de servicios esenciales.

Rus puso el ejemplo del transporte público, que está "atravesado por un sistema inteligente y por tecnología". "Si recibe un ataque el sistema de transporte puede ocasionar un caos, un choque y eventualmente una afectación a la integridad física de las personas, o sea, es muy importante", remarcó.

Para ello, el proyecto propone establecer reglas unificadas para todos los organismos públicos, crear un Comité Ejecutivo de Ciberseguridad que coordine la estrategia provincial y fijar protocolos tanto de prevención como de respuesta frente a incidentes informáticos.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó el proyecto de Ley de Ciberseguridad en la Legislatura Prensa Gobierno

Además, la normativa alcanzará al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y también a determinados prestadores de servicios críticos, mientras que los municipios podrán adherir voluntariamente.

Rus recordó que los ataques informáticos son una amenaza permanente y señaló que tanto organismos públicos como empresas privadas sufren intentos de vulneración de sus sistemas. Incluso mencionó el caso del RENAPER y distintos poderes judiciales provinciales que fueron blanco de ciberataques en los últimos años.

También advirtió que las organizaciones privadas reciben en el país cerca de 2.800 ataques por semana por lo que reviste importancia que el Estado fortalezca su intervención en esta materia. De concretarse, Mendoza sería la primera provincia en implementar una Ley de Ciberseguridad específica en todo el país.

"Hoy el ciberdelito avanza más rápido que el robo y que el narcomenudeo, es decir a la velocidad de la tecnología. Hoy se entiende a nivel internacional que es la criminalidad organizada número uno, por encima de tema droga y tema robo. Fíjense la importancia que tiene estar preparados respecto de esto", sostuvo.

La funcionaria destacó además que Mendoza ya cuenta con recursos específicos para afrontar este escenario, entre ellos policías especializados en ciberdelitos y un Laboratorio Forense Digital que funciona desde septiembre de 2024.

De hecho se señala entre los fundamentos de la ley que la provincia será la primera en contemplar "el aporte de investigadores, especialistas y hackers éticos, habilitando la legalidad de la colaboración responsable, mediante canales seguros de recepción de reportes e incidentes de vulnerabilidades".

Preparan un paquete de leyes de Seguridad

La ministra también anticipó que el Poder Ejecutivo enviará al menos siete proyectos de ley más sobre diferentes políticas públicas que viene implementando el ministerio:

Una ley para el laboratorio de identificación balística: uno de los proyectos buscará darle un marco legal al Laboratorio de Identificación Balística, una herramienta que permite determinar qué arma fue utilizada en un homicidio u otro delito y establecer su trazabilidad. La intención es que este laboratorio tenga una legislación específica, similar a la que regula el funcionamiento del Laboratorio de Huella Genética.

Responsabilidad penal juvenil: Otro de los proyectos será una nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que actualmente se encuentra en elaboración junto con operadores judiciales y será debatida en una mesa interdisciplinaria integrada también por el Ministerio de Educación y representantes del Poder Judicial.

Cambios en la ley de Tránsito: La ministra confirmó además una reforma enfocada en incorporar más herramientas tecnológicas para reforzar el control vial. El objetivo será fortalecer la vigilancia en rutas y sectores conflictivos donde resulta complejo mantener controles presenciales permanentes mediante policías o preventores.

Reformas al Código de Contravenciones: se contemplan modificaciones al Código Contravencional, especialmente para sancionar la utilización del transporte público por parte de barras. Explicó que, si bien Mendoza logró erradicar la toma de colectivos por parte de estos grupos, muchas veces esas conductas no encuadran dentro de un delito penal por la dificultad para acreditar amenazas o extorsiones.

Cambios en el Servicio Penitenciario: otra de las iniciativas será una reforma de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, con el objetivo de consolidar el modelo de trabajo productivo que actualmente funciona dentro de las cárceles provinciales.

Demolición de inmuebles peligrosos: apuntan a convertir en ley el mecanismo que actualmente funciona mediante una resolución del Ministerio de Seguridad para intervenir inmuebles considerados peligrosos para la seguridad pública. Según detalló, la provincia ya realizó 11 demoliciones de inmuebles utilizados como búnkeres o aguantaderos del delito, además de recuperar propiedades usurpadas y devolverlas a sus dueños. Se buscará consolidar ese procedimiento e incorporar formalmente la participación de los municipios.

Reforma del Código Procesal Penal: preparan una modificación para limitar la acumulación de beneficios procesales para delincuentes reincidentes. Rus explicó que el Gobierno detectó casos de personas que reciben sucesivamente probation, condenas condicionales u otros beneficios pese a registrar múltiples hechos delictivos. La intención será impedir que quienes ya obtuvieron una concesión judicial vuelvan a acceder a nuevos beneficios, incluso cuando se trate de delitos menores.

Los principales puntos de la Ley de Ciberseguridad

Entre los principales aspectos del proyecto se destaca la creación del Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad, organismo que actuará como autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la elaboración y supervisión del Plan Provincial de Ciberseguridad. Asimismo, se prevé la designación de una autoridad de ejecución operativa especializada encargada de implementar las acciones cotidianas de prevención, monitoreo y respuesta, manteniendo separadas las funciones de control y fiscalización.

La iniciativa tendrá alcance sobre los tres poderes del Estado provincial y también alcanzará a empresas y proveedores que brinden servicios digitales, infraestructura tecnológica, conectividad, software o almacenamiento al Estado, quienes deberán informar de manera inmediata cualquier vulnerabilidad o incidente que pudiera afectar los sistemas provinciales.

Otro de los ejes centrales es la protección de la infraestructura crítica esencial, incorporando medidas específicas para los sistemas vinculados a salud, educación, seguridad pública, justicia, hacienda, identidad digital e interoperabilidad administrativa.

El proyecto también establece la obligatoriedad de implementar un régimen integral de gobernanza de datos para garantizar la protección de la información pública y ciudadana durante todo su ciclo de vida, desde la creación y almacenamiento hasta el intercambio seguro, archivo y eliminación definitiva.

En materia operativa, la propuesta formaliza la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad y de un Equipo de Respuesta ante Incidentes, estructuras destinadas al monitoreo permanente, la detección temprana de amenazas y la mitigación de ataques informáticos. Además, se creará un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad para centralizar información, medir tiempos de respuesta y elaborar estadísticas que permitan fortalecer el sistema.

Uno de los puntos más novedosos del proyecto es la incorporación de un Programa de Divulgación Responsable que habilitará la participación de especialistas e investigadores en seguridad informática y hackers éticos para reportar vulnerabilidades detectadas en sistemas públicos, bajo reglas de confidencialidad y protección legal para quienes actúen de buena fe.

La propuesta también contempla campañas de alfabetización y concientización digital dirigidas tanto al sector privado como a la ciudadanía, promoviendo prácticas seguras para la protección de datos personales, el uso de credenciales y la prevención de delitos informáticos y usurpación de identidad.

Asimismo, la norma prevé un régimen progresivo de sanciones para los organismos o proveedores que incumplan los estándares mínimos establecidos, especialmente en casos de ocultamiento de incidentes que afecten servicios públicos o datos sensibles.

Finalmente, el proyecto incorpora modificaciones a la Ley Provincial de Administración Financiera con el objetivo de agilizar la contratación y actualización de herramientas tecnológicas destinadas específicamente a la ciberseguridad y la protección de la información estratégica del Estado.