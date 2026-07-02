2 de julio de 2026 - 12:27

Diego Santilli busca destrabar Zona Fría pero hay "tensión" con los senadores aliados de Mendoza

El jefe de gabinete, Diego Santilli, reunió a los legisladores aliados para destrabar el tratamiento de Zona Fría. Los senadores Rodolfo Suárez y Mariana Juri mantienen su rechazo al avance de la norma sin nuevas modificaciones.

Los senadores nacionales por Mendoza, Mariana Juri y Rodolfo Suárez (UCR).&nbsp;

Los senadores nacionales por Mendoza, Mariana Juri y Rodolfo Suárez (UCR). 

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Prensa Senado
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

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La postura del flamante jefe de ministros es que se apruebe el proyecto de reducción de subsidios tal como fue sancionado en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara Alta el oficialismo encontró escollos entre bloques cercanos como la UCR.

Al respecto, Santilli dijo a la prensa tras la reunión que "tenía confianza en que sí" y agregó que "hay que trabajar todos los temas". Además, señaló que en la Cámara de Diputados "los votos estuvieron y acá lo que estuvimos es trabajando cada una de las temáticas", según consignó la agencia NA.

Los Andes pudo saber que los senadores por Mendoza, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, participaron del encuentro y mantienen su rechazo a que el proyecto se trate sin nuevas modificaciones.

Desde el entorno de los integrantes del bloque de la UCR señalaron que Santilli y los legisladores libertarios insistieron con sus razones, consideradas "atendibles", para modificar la ley, pero los mendocinos volvieron a plantear sus objeciones puntuales.

Diego Santilli, flamante jefe de Gabinete, flanqueado por Patricia Bullrich, en el Senado
Diego Santilli, flamante jefe de Gabinete, flanqueado por Patricia Bullrich, en el Senado.

Diego Santilli, flamante jefe de Gabinete, flanqueado por Patricia Bullrich, en el Senado.

"Estamos en tensión", graficaron fuentes cercanas a Suárez y Juri por el apuro oficialista por la norma. Los alfiles de Alfredo Cornejo ya habían adelantado su disconformidad con el proyecto de ley y, por eso, estudiaron modificaciones que no afecten a la provincia, como sí plantea la iniciativa impulsada por Javier Milei.

Es que, con la modificación impulsada por el oficialismo nacional, Malargüe sería el único departamento que continuaría contemplado como Zona Fría.

En cambio, el resto de los hogares mendocinos que actualmente reciben una bonificación del 30% comenzarían a pagar un 43% más en sus facturas. A su vez, los sectores vulnerables que hoy cuentan con un descuento del 50% pasarían a pagar el doble.

A modo de consuelo, dicen por lo bajo que "al menos ganamos dos meses de invierno", ya que el proyecto aún no tiene fecha de tratamiento en la Comisión de Energía, de la que forma parte la senadora Mariana Juri.

En su última visita a Mendoza, la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, indicó que "hemos escuchado a los senadores de Mendoza" y planteó que buscarán "lo mejor" para que salga una ley con "precisiones técnicas".

En concreto los tres senadores por Mendoza se oponen a aprobar la ley, ya que Anabel Fernández Sagasti mantiene su rechazo general a la modificación como todo el bloque de Unión por la Patria en ambas cámaras.

La postura del Gobierno de Cornejo ante Zona Fría

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, dijo taxativamente hace una semana que "Mendoza tiene que seguir en Zona Fría" y sostuvo que los cambios deben dirigirse hacia otras provincias, como Córdoba o Santa Fe.

De este modo, el Gobierno provincial marcó una diferencia con la media sanción obtenida en Diputados, cuando los radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay aportaron sus votos afirmativos a La Libertad Avanza.

Mema recordó que la provincia cuenta con argumentos técnicos para conservar los beneficios tarifarios vinculados a las bajas temperaturas y afirmó que "Mendoza es parte de las regiones frías junto con la Patagonia, diferente del resto del país".

El ministro cuestionó especialmente la ampliación del régimen aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, que incorporó nuevas regiones beneficiadas por los descuentos en las tarifas de gas.

Natalio Mema-Terminal
El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, en la terminal de ómnibus.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, en la terminal de ómnibus.

"Se hizo un cachivache en el año 2021, donde se puso que Rosario y Córdoba eran zona fría. Todo el sistema está pagándole el gas natural a personas que no se demostró climáticamente que lo necesitaban", señaló, a pesar de que los legisladores radicales de Mendoza acompañaron esa ley.

"Mendoza tiene que seguir en Zona Fría, lo hemos planteado desde un comienzo. Lo que no podemos permitir es mantener este nivel de subsidios", sostuvo.

Luego apuntó directamente contra Máximo Kirchner, quien presidía la Cámara de Diputados cuando se sancionó la ley.

"Fue una negociación política bien cachivachesca que se llevó adelante en 2021, encabezada por Máximo Kirchner como presidente de la Cámara de Diputados, que iba uno por uno buscando los votos en cada una de las provincias", disparó.

Finalmente, concluyó con una crítica al resultado de aquella negociación legislativa: "Fue un desastre. Hoy lo estamos padeciendo. Hoy la Zona Fría continúa y no sé si va a tener tratamiento en Senadores; por ahora no tiene fecha, así que esperemos".

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