Entre una derrota y el quiste de Adorni

El resultado en la Universidad Nacional de Cuyo disparó lógicas conjeturas políticas, No es tema de análisis en esta columna, pero no faltan los que interpretan la derrota del candidato Gabriel Fidel como una respuesta de quienes comienzan a ver en forma crítica el alineamiento del gobierno provincial con el oficialismo nacional libertario. En especial por la posición de Milei sobre el financiamiento universitario.

Para algunos, un fuerte llamado de atención para Alfredo Cornejo y su séquito, a los que esos críticos recomiendan comenzar a mirar con más atención a los que hacen planteos tanto como a los que le dicen sí a todo. Aunque también una porción de radicales descuenta que, si bien el Gobernador se encuentra ingresando al epílogo de su segunda gestión al frente de la provincia, cuenta con amplias posibilidades de mantener liderazgo y de seguir trascendiendo desde otro lugar de la política.

Es el inevitable debate sobre la posibilidad de un fin de ciclo, que es factible si se tienen en cuenta antecedentes, tanto en la UCR como en otros partidos, de desgaste de la figura central y de la dirigencia que lo acompaña.

Todo dependerá, en parte, de cómo se defina el nombre de su candidato a la sucesión al frente de la provincia. Habrá que ver, por ejemplo, cómo será la estrategia que se espera que active Luis Petri para estar en ese lugar, con acuerdo electoral de la UCR con La Libertad Avanza o sin él, siempre según las aspiraciones que mantiene el hoy diputado nacional.

Mientras tanto, en el Congreso los tiempos se extendieron demasiado en lo que se refiere a la necesaria definición política del caso de Manuel Adorni.

No pasaron inadvertidos, el viernes, los dichos del presidente Milei, en España, refiriéndose por primera vez de manera enfática sobre su jefe de Gabinete: dijo una vez más creer en su honestidad, pero advirtiendo esta vez que si la justicia lo considera culpable “lo eyecto de una patada”, según sus palabras.

Con esta postura el titular del Ejecutivo reconoció que preparaba el terreno para desprenderse de su colaborador. No se podía descartar esa posibilidad si, en realidad, lo que estaban esperando en el gobierno es que el juez determine, finalmente, que la situación legal del funcionario puede encaminarse a juicio.

Mientras tanto, en la semana el Congreso siguió siendo un hervidero y no dejó de sorprender el ir y venir de versiones sobre la actitud en el caso Adorni por parte de los habituales aliados que tiene el oficialismo para encarar sus proyectos más ambiciosos.

Hubo una repercusión muy fuerte a raíz de la decisión del exdiputado Esteban Bullrich de renunciar a su afiliación a Pro por el apoyo que dio el macrismo en la semana al oficialismo avalando la no realización de las sesiones de las cámaras en las que se debía abordar la situación del jefe de Gabinete.

Ante el cimbronazo político que produjo Esteban Bullrich, llegó una respuesta que pretendió ser aclaratoria por parte de los diputados del macrismo y del referente partidario Fernando de Andreis, que se ampararon en la pureza de la mecánica legislativa para salir al cruce del planteo ético que hizo el exlegislador y exfuncionario.

Otro asunto que resuena en el ámbito parlamentario nacional, y que Mendoza sigue de cerca, es el del replanteo de Zona Fría con subsidios en la tarifa de gas. Como se recuerda, los diputados que representan al oficialismo mendocino votaron en su momento (el 20 de mayo) a favor de la supresión del beneficio en nuestra provincia, salvo en Malargüe, generando muchas críticas por parte de la oposición peronista y de asociaciones de usuarios.

El debate se frenó, luego, en el Senado también en medio del caso Adorni y por la admisión de la por entonces rebelde Patricia Bullrich de que el análisis de los subsidios al gas era valedero. En tanto, los senadores mendocinos oficialistas Rodolfo Suárez y Mariana Juri ya habían planteado dudas y hasta esbozaban alguna alternativa a lo aprobado en Diputados.

Finalmente, surgió aquí la nueva postura del gobernador Cornejo definitivamente a favor de defender el beneficio de Zona Fría. El portavoz en este caso fue el ministro Natalio Mema, que no sólo reconoció la alternativa que están gestando los senadores radicales por nuestra provincia, sino que, además, justificó la actitud previa de los diputados Nieri y Verasay, que acompañaron en primera instancia la quita del subsidio impulsada por la Nación para eliminar lo que definió como “el cachivache” que introdujo en su momento el kirchnerismo, cuando gobernaba Alberto Fernández, a instancias del diputado Máximo Kirchner. Una forma práctica del ministro de Gobierno de cambiar el rumbo en pleno vuelo, aunque aquel “cachivache” también fue votado por radicales.

Un asunto demorado, en espera, y que si no avanza ahora podría llegar a ser abordado cuando la temporada de invierno comience a alejarse.

Una lectura que surge después de lo señalado es que hay una clara resistencia de los sectores aliados al gobierno a quedar a la vez como una suerte de “furgón de cola”, tanto del oficialismo, al que apoyan en sus grandes proyectos desde que éste se constituyó, y a la vez de la oposición kirchnerista, con la que macristas y radicales comparten su reacción a los escándalos generados por el jefe de Gabinete.

En síntesis, una semana que dejó para el oficialismo provincial sorpresa y desencanto con el resultado en la UNCuyo y la enquistada molestia que generó la prolongada agonía política de Adorni.

* El autor es periodista. [email protected]