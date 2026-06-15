Zona Fría: el proyecto de Milei está frenado y senadores mendocinos estudian sus propias modificaciones

A casi un mes de su aprobación en la Cámara de Diputados , el proyecto de modificación a la ley de Zona Fría que impulsa el gobierno de Javier Milei se estancó en el Senado sin plazo definido para su tratamiento. Mientras tanto, desde la UCR Mendoza buscan presentar sus propias modificaciones. En esa tarea están abocados los senadores Rodolfo Suárez y Mariana Juri .

Ulpiano Suárez: "La Justicia tiene que ir a fondo con Adorni, pero preocupa que Milei lo siga avalando"

La Libertad Avanza logró la media sanción en la Cámara Baja con los votos de los cornejistas Lisandro Nieri y Pamela Verasay , pero la norma encontró una fuerte resistencia en el Senado, incluso dentro de la bancada mendocina del radicalismo.

“Tal como llegó será rechazada” , advirtieron dos de los tres representantes mendocinos en la Cámara Alta. La senadora restante es Anabel Fernández Sagasti , cuyo bloque, Unión por la Patria , descarta por completo cualquier modificación a la ley sancionada en 2021 .

La sorpresiva posición de Suárez y Juri fue acompañada por reproches públicos desde el oficialismo provincial. Los intendentes Ulpiano Suárez (Capital) y Alejandro Morillas (San Carlos) no ocultaron su descontento y salieron al cruce de la reducción de la cobertura para los usuarios mendocinos.

“Hoy, en el corto plazo, hay que hacer todas las gestiones para que Mendoza se mantenga en Zona Fría . Pero también hay que trabajar en el fondo, porque si no dependemos de la voluntad política y de un subsidio”, expresó el jefe comunal de Capital.

Mientras que el sancarlino pidió a los legisladores que hagan las gestiones pertinentes para que su departamento no se excluya del régimen. Es que, con la modificación impulsada por el oficialismo nacional, Malargüe sería el único departamento que continuaría contemplado como Zona Fría.

En cambio, el resto de los hogares mendocinos que actualmente reciben una bonificación del 30% comenzarían a pagar un 43% más en sus facturas. A su vez, los sectores vulnerables que hoy cuentan con un descuento del 50% pasarían a pagar el doble.

Patricia Bullrich abrió el juego y la UCR busca una alternativa

Los reclamos llegaron hasta la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien visitó la provincia el pasado 2 de junio y aseguró haber “escuchado a los senadores de Mendoza”.

“El Senado es la casa de las provincias, ahí se discute con mucha precisión cada una de las leyes”, señaló Bullrich para justificar la diferencia con la rápida aprobación que tuvo el proyecto en Diputados.

“Esta ley de Zona Fría es una que recién empieza a debatirse. Todavía ni siquiera se formó la comisión”, sostuvo hace dos semanas.

Patricia Bullrich en Mendoza Patricia Bullrich llegó a Mendoza junto al diputado Luis Petri para participar de la White Hat Conference sobre ciberseguridad. Junto a ella estuvieron los senadores Mariana Juri y Rodolfo Suárez además del titular de la DGE Tadeo García Zalazar Marcelo Álvarez / Los Andes

Sin embargo, el proyecto no avanzó durante los días posteriores. Aun así, el gesto público de Bullrich hacia el reclamo mendocino fue bien recibido por el radicalismo.

Según pudo saber Los Andes, Suárez y Juri no buscan rechazar de plano la iniciativa. Ambos consideran que “la ley actual es mala” y, por ese motivo, mantienen reuniones con especialistas para elaborar "algo mejor" que los dos esquemas en pugna. Es decir una propuesta alternativa que sirva para destrabar el tratamiento.

La media sanción debe ser tratada por dos comisiones antes de llegar al recinto: la Comisión de Energía y la de Hacienda y Presupuesto. En ambas hay presencia mendocina con Juri, respectivamente.

Sin apuro para el tratamiento

Bullrich también señaló durante esa conferencia de prensa que el oficialismo está dispuesto a recibir propuestas de las provincias. “Vamos a analizar con cada una de las provincias, con cada uno de los senadores, para llegar a lo mejor”.

“Lo mejor significa que la Argentina cada vez sea un país con menos subsidios, pero también que se entienda que las leyes tienen que tener mucha precisión técnica”, advirtió.

Finalmente, la ministra se mostró optimista respecto de alcanzar un consenso. “Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, porque hasta ahora todas las leyes que han entrado se han modificado y lo hemos logrado".

"Así que, que se queden tranquilos, que lo vamos a hacer con gran responsabilidad”, concluyó en un mensaje dirigido a los senadores pero también a los intendentes aliados.