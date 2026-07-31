Reforma del BCRA: el Gobierno inicia la negociación con aliados para aprobarla antes de fines de agosto

El gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reforma la Carta Orgánica del BCRA , que el oficialismo aspira a sancionar antes de fines de agosto.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central: cuándo se podrá tratar

Reforma económica de Milei: los principales puntos del proyecto para el Banco Central

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales, la iniciativa tomará estado parlamentario el próximo lunes y será girada a las comisiones de Finanzas; Presupuesto y Hacienda , que presiden los libertarios Santiago Paul, y Bertie Benegas Lynch.

Este jueves a la noche, el presidente anunció los detalles de la reforma del Banco Central, que apunta a prohibir el financiamiento a través de adelantos del BCRA al Estado Nacional y las provincias para evitar la emisión monetaria.

Será el principal proyecto que tratará la Cámara de Diputados en el segundo semestre del año junto al presupuesto 2027 que ingresará el próximo 15 de septiembre.

El oficialismo busca aprobar la reforma de la Carta Orgánica del BCRA antes de fines de agosto.

Con la reanudación de la actividad parlamentaria tras las vacaciones de invierno, el presidente de la Cámara, Martín Menem , comenzará las negociaciones con los bloques aliados para construir las mayorías necesarias , tanto en las comisiones como en el recinto de sesiones. para sancionar este proyecto.

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados, pero necesita reunir 129 votos para aprobar la iniciativa. Por eso, deberá conseguir el respaldo de otros bloques que aporten al menos 34 legisladores.

Celebro el anuncio del Presidente sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.



Desde 2022 vengo insistiendo en este camino y presenté un proyecto que aborda exactamente estos puntos.



Hoy el Gobierno avanza en la dirección correcta: fortalecer reglas para dar previsibilidad. https://t.co/WjQAo1E6zU — Lisandro Nieri (@LisandroNieri) July 30, 2026

Uno de los aliados que expresó su aprobación por el proyecto fue el radical Lisandro Nieri, quien celebró la medida.”Desde 2022 vengo insistiendo en este camino y presenté un proyecto que aborda exactamente estos puntos. Hoy el Gobierno avanza en la dirección correcta: fortalecer reglas para dar previsibilidad”.

Las cinco premisas de la reforma

La propuesta de Milei se basa en cinco pilares fundamentales para reestructurar el funcionamiento de la entidad monetaria: