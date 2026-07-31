31 de julio de 2026 - 20:43

Reforma del BCRA: el Gobierno inicia la negociación con aliados para aprobarla antes de fines de agosto

El proyecto busca prohibir los adelantos del BCRA al Estado y las provincias para evitar la emisión monetaria. El oficialismo necesita sumar 34 votos aliados para aprobarlo en Diputados.

Reforma del BCRA: el Gobierno inicia la negociación con aliados para aprobarla en agosto.

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Los Andes | Redacción Política
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Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales, la iniciativa tomará estado parlamentario el próximo lunes y será girada a las comisiones de Finanzas; Presupuesto y Hacienda, que presiden los libertarios Santiago Paul, y Bertie Benegas Lynch.

Este jueves a la noche, el presidente anunció los detalles de la reforma del Banco Central, que apunta a prohibir el financiamiento a través de adelantos del BCRA al Estado Nacional y las provincias para evitar la emisión monetaria.

El oficialismo busca aprobar la reforma de la Carta Orgánica del BCRA antes de fines de agosto.

El oficialismo busca aprobar la reforma de la Carta Orgánica del BCRA antes de fines de agosto.

Será el principal proyecto que tratará la Cámara de Diputados en el segundo semestre del año junto al presupuesto 2027 que ingresará el próximo 15 de septiembre.

Con la reanudación de la actividad parlamentaria tras las vacaciones de invierno, el presidente de la Cámara, Martín Menem, comenzará las negociaciones con los bloques aliados para construir las mayorías necesarias, tanto en las comisiones como en el recinto de sesiones. para sancionar este proyecto.

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados, pero necesita reunir 129 votos para aprobar la iniciativa. Por eso, deberá conseguir el respaldo de otros bloques que aporten al menos 34 legisladores.

Uno de los aliados que expresó su aprobación por el proyecto fue el radical Lisandro Nieri, quien celebró la medida.”Desde 2022 vengo insistiendo en este camino y presenté un proyecto que aborda exactamente estos puntos. Hoy el Gobierno avanza en la dirección correcta: fortalecer reglas para dar previsibilidad”.

Las cinco premisas de la reforma

La propuesta de Milei se basa en cinco pilares fundamentales para reestructurar el funcionamiento de la entidad monetaria:

  • Misión única: Se busca que la misión del Banco Central vuelva a ser exclusivamente la de preservar el valor de la moneda, reconociendo que la inflación es un fenómeno monetario.
  • Prohibición de financiamiento: “Se prohíbe de manera taxativa el financiamiento del Estado, tanto del Tesoro nacional como de las provincias y los municipios, así como toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario”. Milei enfatizó que el señoreaje constituye una falsificación de dinero tipificada en el Código Penal.
  • Blindaje institucional: Se pretende proteger al presidente y al directorio del BCRA de los "atropellos de la política", exigiendo una mayoría de dos tercios en el Congreso para su remoción.
  • Restricción de dividendos: Se restringe el pago de dividendos por servicios de liquidez, los cuales serán imputados a una reserva técnica no distribuible.
  • Eliminación de mecanismos de deuda: Se eliminarán las denominadas letras intransferibles, a las que el presidente se refirió como otra "estafa".
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