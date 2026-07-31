Esteban Bullrich cruzó a Milei por el nuevo decreto migratorio: "La estupidez más grande del 2026"

El exsenador nacional por el PRO, Esteban Bullrich , lanzó una durísima crítica contra el presidente Javier Milei a raíz de la firma del DNU que permite el rechazo de ingreso o la expulsión de ciudadanos extranjeros que realicen manifestaciones consideradas de odio o agraviantes hacia la identidad nacional.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, Bullrich tildó la iniciativa de contradictoria con el perfil político del mandatario: “El Presidente libertario, el faro de la libertad de Occidente, firmando un decreto para echar o no permitir la entrada al país de personas por sus opiniones en contra de la Argentina, es la estupidez más grande del 2026” .

Con este mensaje, el dirigente de Juntos por el Cambio puso en duda la consistencia del Poder Ejecutivo al restringir el acceso al territorio basándose en declaraciones públicas u opiniones.

El Presidente libertario, el faro de la libertad de occidente, firmando un decreto para echar o no permitir la entrada al país de personas por sus opiniones en contra de la Argentina, es la estupidez más grande del 2026.

La postura de Bullrich no tardó en generar impacto y cosechó el respaldo de otros legisladores, como Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, sumando un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno y sectores de la oposición.

Bloques opositores y fuerzas de izquierda ya adelantaron su rechazo en el Congreso, advirtiendo que la norma podría ser inconstitucional debido a que el concepto de "mensajes de odio" carece de una tipificación precisa en el Código Penal, lo que permitiría una interpretación discrecional por parte del Gobierno.

Los alcances del decreto

El DNU 681/2026 modifica la Ley de Migraciones N° 25.871 e introduce como causal para prohibir el ingreso, cancelar residencias o tramitar expulsiones los "mensajes de odio" formulados de manera oral o escrita, la incitación a la violencia por nacionalidad y el ultraje a los símbolos patrios.

Según el Gobierno, la medida responde a una presunta “campaña internacional anti-Argentina” que cobró fuerza tras el Mundial de Fútbol 2026.

Desde la Casa Rosada argumentaron que este tipo de conductas representan un “riesgo para los ciudadanos” y afectan la “convivencia armónica y paz social”. Asimismo, el Ejecutivo justificó la norma citando jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la facultad soberana del Estado para prescribir las condiciones de admisión de extranjeros.

Pese a las críticas por posible censura, el texto oficial aclara que quedan excluidos de estas restricciones el disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas por la Constitución Nacional.

El decreto entrará en vigencia este viernes 31 de julio y deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tendrá un plazo de diez días hábiles para pronunciarse sobre su validez. Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señaló que la aplicación de las expulsiones requerirá una articulación con el Poder Judicial para evaluar cada caso concreto.