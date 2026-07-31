31 de julio de 2026 - 13:41

La oposición cuestiona la nueva licitación de Los Nihuiles y habla de una "pérdida de soberanía"

El kirchnerismo y La Unión Mendocina expresaron preocupación por la licitación pública del Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles y reclamaron más información.

Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles en San Rafael. Imagen archivo

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Horas antes de que el gobernador Alfredo Cornejo encabezara el acto oficial en San Rafael, senadores de Fuerza Patria presentaron un pedido de informes y el diputado Jorge Difonso advirtió que el proceso puede derivar en una "pérdida de soberanía" sobre uno de los principales activos energéticos de la provincia.

El acto del gobernador marcó el cierre definitivo del período de transición iniciado tras el vencimiento de la concesión en junio de 2024. Desde este viernes, la Provincia recuperó formalmente la posesión de las centrales, represas e instalaciones del complejo y quedó habilitada para avanzar con la licitación nacional e internacional que definirá al futuro operador privado.

Según el Gobierno, el nuevo esquema contempla inversiones para rehabilitar las centrales dañadas por el aluvión de enero de 2025, modernizar el sistema y unificar la operación de Nihuil I, II, III y IV. Además, la adjudicación requerirá tanto la decisión de la Provincia como la concesión que deberá otorgar el Estado nacional.

Pedido de informes del kirchnerismo por Los Nihuiles

En ese contexto, los senadores del bloque Fuerza Patria, Félix González y Omar Parisi, solicitaron que el Ejecutivo informe sobre el estado del proceso licitatorio y el cumplimiento de la Ley 9.630, que obligaba a remitir reportes trimestrales a la Legislatura.

El proyecto reclama explicaciones sobre cuatro aspectos principales:

  • La falta de informes trimestrales que el Ejecutivo debía remitir a la Legislatura sobre el proceso licitatorio.
  • El estado del convenio firmado entre Mendoza y la Nación para llevar adelante una licitación conjunta de ambos complejos.
  • La continuidad laboral de los trabajadores que actualmente cumplen funciones en HINISA e HIDISA.
  • La preservación del 39% de participación accionaria que la Provincia mantiene en HIDISA y cómo será resguardada en la futura operadora del Complejo Diamante.
Los senadores del bloque Fuerza Patria, Omar Parisi y Félix González

Los senadores del bloque Fuerza Patria, Omar Parisi y Félix González

Los legisladores kirchneristas sostienen que la "defensa de los recursos naturales y las fuentes de energía" debe encararse como una "responsabilidad directa con el presente y el futuro de Mendoza".

"Al tratarse Los Nihuiles de un bien provincial, resulta prioritario esclarecer el marco jurídico de la licitación y garantizar que las exigencias normativas de la Provincia queden efectivamente respaldadas dentro de las regulaciones nacionales", sostuvieron a través de un comunicado.

Asimismo, los legisladores consideran "fundamental defender la autonomía provincial sobre los bienes estratégicos, asegurar el cumplimiento estricto del deber constitucional de rendir cuentas ante la sociedad y garantizar que el valor patrimonial generado permanezca al servicio del desarrollo y las arcas de Mendoza".

Jorge Difonso: "Se pierde el último lugar de soberanía"

En paralelo, el diputado provincial Jorge Difonso (La Unión Mendocina) difundió una carta en la que cuestionó la decisión del Gobierno de vender las acciones de HINISA, al considerar que la medida implica resignar el último espacio de control que conservaba Mendoza sobre el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.

"Adiós al último lugar de soberanía que teníamos los mendocinos", tituló el legislador su análisis, en el que sostuvo que Los Nihuiles constituyen una infraestructura estratégica para la generación eléctrica y forman parte del patrimonio provincial.

El diputado provincial Jorge Difonso (La Unión Mendocina)

El diputado provincial Jorge Difonso (La Unión Mendocina)

Difonso recordó además que durante el gobierno del radical Felipe Llaver, Mendoza defendió el control sobre Los Nihuiles frente a la Nación y afirmó que la venta de acciones representa un cambio de criterio respecto de aquella política.

Las principales objeciones

Entre las críticas planteadas por el legislador aparecen cinco ejes:

  • La pérdida del control provincial sobre un activo energético estratégico.
  • La falta de información oficial sobre el estado de dos de las cuatro centrales, que permanecen fuera de servicio desde hace más de un año y medio.
  • Las dudas respecto del destino de las regalías que históricamente generó el complejo.
  • El cambio del esquema que había dado origen a HEMSA como administradora estatal de Los Nihuiles.
  • El eventual impacto sobre el abastecimiento eléctrico y los costos para los usuarios.

Para Difonso, el debate trasciende una operación societaria y plantea una discusión de fondo sobre el rol del Estado provincial en la administración de recursos estratégicos y la conveniencia de ceder ese control al sector privado

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