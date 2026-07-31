Javier Milei versus Axel Kicillof: en qué partes de Argentina se impondría cada uno según una nueva encuesta

Una nueva encuesta de RDT ofrece el pronóstico de una hipotética elección polarizada entre Javier Milei y Axel Kicillof.

Una encuesta de Reale Dalla Torre midió "mano a mano" a Javier Milei y Axel Kicillof. Foto: IA Gemini.

Una nueva encuesta nacional de Reale Dalla Torre (RDT) Consultores revela una dinámica política en la que la polarización define el tablero electoral de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.

El sondeo mensual, correspondiente a julio, se realizó a partir de 1.162 casos relevados a través de las redes sociales. Los resultados marcan una buena perspectiva para Javier Milei ante el supuesto duelo electoral con el justicialista Axel Kicillof, a pesar de no se mantiene baja la aprobación de la gestión e incluso aparece una mala percepción de la economía personal por parte de los encuestados.

Otro dato importante es que el apoyo a Milei es mucho más alto en el interior del país que en el AMBA, donde se impone Kicillof.

Los datos más relevantes sobre la gestión de Milei son los siguientes:

Aprobación de gestión: sube al 32,6% (desde el 30,7% en junio) y la imagen positiva del Presidente se ubica en 39,3% .

Nivel del rechazo: la imagen negativa de Milei llega al 53,1% y la desaprobación al 54,4% .

Causa: reducción drástica del segmento de indefinidos. La sociedad se atrincheró en dos polos, lo que fortalece el piso del oficialismo pero le impone un techo exigente. La situación de la economía Alivio cotidiano vs. pesimismo futuro: la percepción negativa de la economía personal bajó levemente al 62,1% . Sin embargo, el 55,3% cree que el país estará igual de mal o peor el próximo año , contra un 33,8% optimista.

Sacrificio "polarizado": 42,3% opina que el esfuerzo económico "va a valer la pena", mientras que 42,8% cree que "no va a servir para nada".

Principales preocupaciones: No alcanza el dinero (53,5%), Empleo (42,0%), e Inseguridad (39,8%). La Corrupción consolida un lugar elevado (37,5%) y la Inflación repunta levemente (31,3%). Informe Nacional JUL 26 RDT by soyalbornoz72 Clima electoral y escenario de balotaje Primera vuelta: Javier Milei encabeza las preferencias con el 30,5% , seguido por Axel Kicillof con el 14,8% y un espacio "nuevo/diferente" con el 10,4% . Con un peronismo unificado tras Kicillof ( 23% acumulado), el oficialismo mantiene una ventaja superior a los 7 puntos.

Balotaje (Milei vs. Kicillof): En intención directa: Milei 39,8% vs. Kicillof 36,3% (Voto en blanco: 12,1%; Indecisos: 11,8%). Proyección de votos válidos: Milei 52,6% vs. Kicillof 47,4% .

Brechas clave: Kicillof se impone en el AMBA (44,0% a 34,7%), mientras que Milei domina en el interior bonaerense (42,6%) y el interior del país (42,8%), además de mantener una holgada ventaja en jóvenes (48,8%) y varones (48,5%).