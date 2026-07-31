Santilli pidió la renuncia de Villarruel tras sus nuevas críticas a Milei: "Que arme su proyecto y que compita"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , reclamó este viernes la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel , luego de las duras críticas que la titular del Senado volvió a dirigir contra el presidente Javier Milei.

"Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita", afirmó Santilli en declaraciones radiales, en referencia al creciente enfrentamiento entre ambos dirigentes.

Las declaraciones del funcionario llegaron un día después de que Villarruel cuestionara públicamente al mandatario a través de su cuenta en la red social X, donde manifestó su "genuina preocupación" por el estado del Presidente y por lo que definió como "persecuciones imaginarias".

"Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", escribió la vicepresidenta.

En otro tramo de su mensaje, Villarruel redobló sus cuestionamientos al señalar: "El Presidente de la Nación no puede haber tuiteado semejante estupidez".

Además, desafió al mandatario a respaldar sus afirmaciones con pruebas. "Si es así, que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", escribió, en alusión a la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien también utiliza ese apellido.

Las nuevas declaraciones profundizan la tensión entre Milei y Villarruel, una relación que atraviesa su momento de mayor conflicto desde el inicio de la gestión. En este contexto, el pedido de renuncia formulado por Santilli representa una de las expresiones más contundentes de un integrante del Gobierno contra la vicepresidenta y evidencia la profundización de la crisis política dentro del oficialismo.