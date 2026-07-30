Encontraron en Venezuela a una niña argentina desaparecida hace casi dos años

La Justicia argentina confirmó el hallazgo en Venezuela de una niña santafesina de 5 años que era buscada desde agosto de 2023 . La menor fue localizada en la ciudad de Barinas y ahora se inició la gestión para su restitución al país, dentro de la causa por presunta sustracción, retención y ocultamiento.

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La investigación determinó que M.G.S.A estaba junto a su madre, quien habría salido de Argentina sin autorización del padre. El operativo fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Unidad Fiscal Santa Fe, INTERPOL y las autoridades venezolanas.

El caso tomó notoriedad el 25 de agosto de 2023 tras la denuncia presentada por el padre de la niña en la ciudad de Santa Fe. Posteriormente, el expediente pasó al fuero federal y quedó radicado en la Unidad Fiscal Santa Fe en septiembre de 2024.

Según la hipótesis de la fiscalía, la mujer habría trasladado a su hija fuera de Argentina sin autorización paterna y la habría mantenido alejada del contacto con su padre desde al menos el 23 de agosto de 2023, hechos que podrían encuadrarse en el delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor.

El hallazgo se produjo luego de que una persona aportó información sobre el posible paradero de ambas. Ese dato fue canalizado a través de INTERPOL y permitió verificar el domicilio mediante un operativo conjunto entre las oficinas centrales nacionales de Buenos Aires y Caracas.

Buscan la restitución inmediata de la niña encontrada

Tras confirmar la ubicación, tomaron intervención la Fiscalía Séptima del Ministerio Público venezolano con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Barinas y el organismo local de protección de la niñez.

Durante la búsqueda, la niña se encontraría en una situación de vulnerabilidad, por lo que la fiscalía remarcó la necesidad de avanzar con rapidez en las medidas destinadas a garantizar su restitución.

En paralelo, la Unidad Fiscal Santa Fe solicitó a Interpol la emisión de una Notificación Azul respecto de F.A.S., con el objetivo de confirmar su residencia, establecer si utiliza otras identidades y obtener información que contribuya al avance de la investigación penal.

Además, el MPF trabaja de manera coordinada con la Cancillería argentina en el procedimiento de restitución internacional iniciado a pedido del padre de la menor. Tanto la causa penal como el trámite para el regreso de la niña continúan de forma paralela.