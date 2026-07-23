Afirman que hallaron sobrevivientes bajo un edificio derrumbado en Venezuela a un mes de la tragedia

Según reportes desde La Guaira, rescatistas detectaron indicios de vida de dos adolescentes bajo un edificio colapsado. El operativo continúa en medio de enormes dificultades.

Cuando ya pasó casi un mes del doble terremoto (7,2, y 7,5) que sacudió Venezuela, un inesperado hallazgo volvió a despertar la esperanza. Rescatistas aseguraron haber detectado señales de vida bajo los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira, una de las zonas más afectadas por la tragedia.

El posible hallazgo se produjo 29 días después del doblete sísmico y estaría relacionado con dos adolescentes atrapados en la torre “OPP-26”. Según detallaron, los equipos de rescate lograron detectar su presencia mediante golpes y rasguños provenientes del interior de la estructura colapsada.

La información fue difundida por el periodista Seir Conteras, quien sigue de cerca las tareas en la zona.

Extremos cuidados para rescatar vidas en Venezuela Según su reporte, los voluntarios trabajan con extremos cuidados porque el acceso al lugar es muy limitado y cualquier movimiento podría comprometer la estabilidad de los restos del edificio.

“Esta madrugada (22 de julio) se han detectado señales de vida de 2 adolescentes en La Guaira”, afirmó, y agregó: “Ha habido una comunicación indirecta a través de rasguños y golpes en las paredes”. Los rescatistas piden total silencio para no alterar a las personas con vida, y para no perder el contacto.

“La esperanza vuelve a encenderse en medio de esta tragedia. Dios quiera que estemos frente a un milagro”, aseguran. Los voluntarios y rescatistas continúan luchando por sacarlos de una antigua bodega que sirvió de refugio. Las labores de búsqueda continúan sin descanso, mientras rescatistas mantienen la esperanza de lograr un nuevo milagro en la zona golpeada grandemente por dos terremotos, que a 29 días, ya se ha cobrado la vida de 5.398 personas y más de 16.000 heridos.