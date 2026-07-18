Llamas desde el fondo de la tierra: el fenómeno geológico que mantiene en alerta a Venezuela

El pasado 15 de julio, la tranquilidad del caserío La Lomita, en la aldea Machado del municipio Sucre, estado Táchira, se vio interrumpida cuando los residentes detectaron un fenómeno inusual: fuego y calor emanando directamente desde las profundidades de la tierra.

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El evento, que rápidamente se viralizó en redes sociales a través de videos que muestran grietas con llamas visibles, generó preocupación inmediata y sospechas iniciales entre los pobladores sobre la posible formación de un volcán.

Expertos de Protección Civil y geólogos que se desplazaron a la zona aclararon que no se trata de actividad volcánica, sino de un fenómeno geológico derivado de la presencia de mantos carboníferos someros .

Según explicó Yesnardo Canal, director de Protección Civil Táchira, el incendio se produce en una veta de carbón que ha permanecido en el sector por más de una década. La combustión se activa de forma natural cuando el oxígeno entra en contacto con el mineral a través de grietas o asentamientos en el suelo.

A pesar de la espectacularidad de las imágenes, las autoridades han hecho un llamado a la calma. Canal precisó que, al tratarse de una zona árida y con escasa vegetación, no existe un riesgo inminente de propagación de un incendio forestal de gran magnitud.

No obstante, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Rodríguez, ha decretado el sector como zona de alto riesgo, estableciendo un perímetro de seguridad y resguardo para evitar que personas curiosas se acerquen a las fracturas del terreno, cuya profundidad exacta aún se desconoce.

La estrategia principal de los equipos de gestión de riesgos consiste en sofocar el incendio mediante la privación de oxígeno. Para ello, se están realizando labores para sellar las grietas utilizando arena y sedimentos propios de la montaña.

El objetivo es bajar la temperatura del subsuelo y detener el proceso de oxigenación que alimenta las llamas subterráneas. Especialistas e ingenieros continúan en el sitio realizando evaluaciones oportunas para garantizar la seguridad de los habitantes de la aldea Machado.