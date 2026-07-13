13 de julio de 2026 - 08:40

En Mendoza, festejaron el triunfo de Argentina con una llama en el asiento trasero de un auto

En el polémico video, se ve al animal asomando su cabeza por una de las ventanillas. Escándalo y repudio en las redes sociales.

En Mendoza, festejaron el triunfo de Argentina con una llama en el asiento trasero de un auto

En Mendoza, festejaron el triunfo de Argentina con una llama en el asiento trasero de un auto

Foto:

Capturas: Gabriela Sosa y El Este Ciudadano
En Mendoza, festejaron el triunfo de Argentina con una llama en el asiento trasero de un auto

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Capturas: Gabriela Sosa y El Este Ciudadano
Los Andes | Redacción Sociedad
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En las imágenes compartidas por vecinos, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, puede verse al animal asomando la cabeza por una de las ventanillas del auto mientras recorría las calles paceñas junto a los simpatizantes que participaban de la caravana.

La curiosa postal del festejo albiceleste en Mendoza comenzó a circular en distintas plataformas y generó tanto sorpresa como indignación en todo el país.

En Mendoza, festejaron el triunfo de Argentina con una llama en el asiento trasero de un auto

En Mendoza, festejaron el triunfo de Argentina con una llama en el asiento trasero de un auto

El festejo se dio en el marco de una noche de euforia en diferentes localidades, donde miles de personas salieron a las calles para celebrar la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que ahora se prepara para enfrentar a Inglaterra en las semifinales del Mundial de la FIFA 2026 tras vencer 3-2 a Suiza en cuartos.

Selección Argentina ante Suiza por el Mundial 2026

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Sin embargo, las imágenes de la llama también despertaron críticas por el estrés al que habría sido sometido el animal y por el riesgo que implicaba trasladarlo de esa manera durante la caravana, además del peligro que suponía conducir el vehículo en esas condiciones.

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