En el polémico video, se ve al animal asomando su cabeza por una de las ventanillas. Escándalo y repudio en las redes sociales.

En Mendoza, festejaron el triunfo de Argentina con una llama en el asiento trasero de un auto

En Mendoza, festejaron el triunfo de Argentina con una llama en el asiento trasero de un auto

Una insólita y peligrosa escena se vivió este domingo a la madrugada en el departamento de La Paz, donde un grupo de hinchas salió a festejar la clasificación a semifinal de la Selección Argentina con una llama en el asiento trasero de un Volkswagen Bora.

| Una insólita y peligrosa escena se vivió este domingo a la madrugada en el departamento de La Paz, donde un grupo de hinchas salió a festejar la clasificación a semifinal de la Selección Argentina con una llama en el asiento trasero de un Volkswagen Bora. pic.twitter.com/gcEfIbvgBO — LOS ANDES (@LosAndesDiario) July 13, 2026 En las imágenes compartidas por vecinos, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, puede verse al animal asomando la cabeza por una de las ventanillas del auto mientras recorría las calles paceñas junto a los simpatizantes que participaban de la caravana.

La curiosa postal del festejo albiceleste en Mendoza comenzó a circular en distintas plataformas y generó tanto sorpresa como indignación en todo el país.

En Mendoza, festejaron el triunfo de Argentina con una llama en el asiento trasero de un auto Capturas: Gabriela Sosa y El Este Ciudadano El festejo se dio en el marco de una noche de euforia en diferentes localidades, donde miles de personas salieron a las calles para celebrar la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que ahora se prepara para enfrentar a Inglaterra en las semifinales del Mundial de la FIFA 2026 tras vencer 3-2 a Suiza en cuartos.