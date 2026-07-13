Por el ritmo de las obras, hay más cambios para circular en el tramo Maipú del Acceso Este

El Gobierno provincial anunció que las obras en el Acceso Este , precisamente en el tramo de Maipú , registran un "adelanto de entre 10 y 15 días respecto de los plazos originales", lo que permite aplicar algunos cambios en el tránsito a partir de esta semana.

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La evolución de la obra permitirá abrir dos frentes clave durante los próximos días: el inicio de la pavimentación definitiva en un tramo del sentido este-oeste (hacia el Gran Mendoza) en la calzada norte y una modificación en el esquema de circulación en un tramo de Maipú para liberar espacio de trabajo para las máquinas.

No se han reportado incidentes viales desde el inicio de las intervenciones en mayo, resaltaron desde la Subsecretaría de Infraestructura.

Desde el lunes 13 al mediodía se modificará la circulación en un sector de 4 kilómetros. Los vehículos que transiten en ambos sentidos compartirán la calzada sobre la margen sur, entre el Puente de la Ruta Provincial 31 y la calle Las Margaritas.

Esta convivencia de ida y vuelta estará delimitada por conos, tachos y señalización, debido a que las colectoras de ese sector específico no se encuentran aptas para absorber el caudal vehicular de la autopista.

De esta manera, quienes viajen en sentido este-oeste, al llegar a Las Margaritas serán desviados a través del cantero central hacia la margen sur, retornando a su calzada habitual a la altura del Puente de la Ruta 31.

En el espacio liberado de la calzada norte, se realizarán tareas de compactación de suelo.

Obras en la calzada en Acceso Este, tramo Maipú Gobierno de Mendoza

Comienza la pavimentación definitiva el miércoles 15

A partir de este miércoles 15 de julio, los equipos técnicos empezarán a colocar la primera carpeta asfáltica en la calzada norte (sentido este-oeste), específicamente en el tramo comprendido entre los puentes Lamadrid y San Pedro.

Esta primera capa tendrá un espesor de 7 centímetros y forma parte de la estructura final que recibirá la traza.

Para concluir el sector por completo quedará una segunda capa asfáltica del mismo espesor.

Al mismo tiempo, se completará la distribución de la base estabilizada en el sector que va desde el Puente San Pedro hasta el Puente Las Margaritas.

Guía de circulación para los usuarios del Acceso Este, tramo Maipú

Debido a la convivencia de diferentes frentes de trabajo, el esquema de tránsito actual se organiza de la siguiente manera:

Sentido este-oeste (hacia Ciudad):

Desde Lamadrid hasta Las Margaritas: circulación por colectora.

Desde Las Margaritas hasta Ruta Provincial 31: desvío hacia la calzada sur (doble circulación).

Desde Ruta Provincial 31 hacia el oeste: circulación por calzada habitual.

Entre calles Cervantes y Serpa: circulación reducida a media calzada.

Sentido oeste-este (hacia San Martín):

Desde Serpa hasta Cervantes: circulación por colectora (excepto en el cruce con Don Bosco).

Desde Ruta Provincial 31 hasta Las Margaritas: tránsito por calzada sur en doble sentido de circulación.