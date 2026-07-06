Guaymallén pone en marcha un amplio operativo por el inicio de la obra del Acceso Este

La Municipalidad de Guaymallén pondrá en marcha desde este lunes un amplio operativo integral para garantizar la circulación durante el inicio de la obra del Acceso Este , considerada la intervención vial más importante de los últimos 50 años para el departamento.

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El plan fue diseñado para minimizar el impacto que generarán los trabajos sobre el tránsito, mediante un esquema de planificación que incluye infraestructura previamente acondicionada, controles permanentes y nuevas herramientas tecnológicas para asistir a los conductores.

Como una de las principales medidas, quedará prohibido el estacionamiento en toda la extensión de las colectoras norte y sur del Acceso Este.

La decisión busca liberar estas arterias para que puedan absorber una mayor cantidad de vehículos particulares y algunas líneas del transporte público mientras duren las obras.

Desde el municipio destacaron que durante el último año se realizaron distintas intervenciones para dejar listas las colectoras y calles alternativas que permitirán descomprimir el tránsito.

Entre las tareas ejecutadas se encuentran:

Pavimentación.

Demarcación vial.

Señalización.

Incorporación de iluminación LED.

Adecuación de sentidos de circulación.

Obras de drenaje.

Estas mejoras permitirán utilizar vías alternativas mientras se desarrollan los trabajos sobre el Acceso Este.

Más inspectores y controles permanentes

El operativo contará con 30 inspectores de tránsito, distribuidos en tres turnos, quienes recorrerán en motos y camionetas los principales puntos de conflicto y desvíos internos.

Entre sus funciones estarán ordenar la circulación, asistir a los conductores, intervenir rápidamente ante incidentes y mantener la mayor fluidez posible del tránsito.

Nueva Unidad de Motoristas

Como parte del refuerzo del sistema de movilidad, el municipio creó la Unidad de Motoristas de Relevo Operativo (UMRO), establecida mediante la Ordenanza Nº 10.378.

Este cuerpo especializado actuará especialmente en accidentes de tránsito leves, agilizando la asistencia en el lugar y colaborando con el despeje rápido de la circulación para evitar congestionamientos.

El chatbot Gina suma nuevas funciones

Otra de las novedades será la incorporación de nuevas funciones en el chatbot oficial Gina, que permitirá a los vecinos comunicarse de manera más ágil con el municipio.

A través de la plataforma podrán:

Reportar accidentes de tránsito leves.

Informar incidentes que afecten la circulación.

Comunicar posibles infracciones viales.

Enviar ubicación, fotografías y otros datos para facilitar una respuesta más rápida.

Canalizar denuncias y reportes en tiempo real.

Coordinación con el Gobierno provincial

Desde la Municipalidad recordaron que el Gobierno de Mendoza será el encargado de informar oficialmente sobre los cortes y modificaciones que se produzcan en el Acceso Este, mientras que el municipio desplegará su propio operativo para garantizar la circulación dentro del departamento.

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización, evitar estacionar en las colectoras y planificar los desplazamientos con anticipación para reducir demoras durante el desarrollo de esta obra, considerada estratégica para la conectividad del Gran Mendoza.