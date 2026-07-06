Ulpiano Suarez inauguró un nuevo parador inteligente del Metrotranvía en Ciudad

El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, junto al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, inauguró este martes la nueva Estación Mendoza, ubicada en la intersección de Belgrano y Juan B. Justo, un nuevo parador inteligente del Metrotranvía construido en la Capital.

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Con esta incorporación, la Ciudad cuenta ahora con seis paradores que poseen infraestructura inteligente , consolidando un proceso de modernización que mejora la seguridad, la accesibilidad y la experiencia diaria de miles de usuarios del transporte público.

“Es una muy buena noticia para las miles de personas que usan el Metrotranvía, que lo han elegido porque es un sistema ágil, con buena frecuencia y para muchos mendocinos que por dificultades económicas dejan el vehículo en su casa y tienen una excelente alternativa para llegar hasta la Ciudad y volver a sus hogares”, indicó Ulpiano Suarez .

“Esto es el resultado de una decisión política del gobierno provincial y un trabajo articulado con los municipios, en este caso con Ciudad, y una planificación pensando en los mendocinos. Estamos haciendo lo que corresponde hacer para que los mendocinos estén un poquito mejor y los usuarios del sistema, más seguros y más cómodos ”, finalizó.

Estos nuevos paradores inteligentes funcionan como estaciones de preembarque equipadas con tecnología que permite ordenar el ingreso de pasajeros y optimizar la operación del sistema.

Entre sus principales características se destacan los molinetes electrónicos para la validación del pasaje mediante tarjeta SUBE, tarjetas bancarias y código QR; accesos automatizados; videovigilancia permanente; cierre perimetral; iluminación LED y monitoreo del flujo de pasajeros.

Actualmente, la provincia cuenta con 20 paradores inteligentes distribuidos a lo largo del recorrido, de los cuales seis se encuentran en la Ciudad: Estación Mendoza, Belgrano, Suipacha, Moldes, Lugones y Rubilar.

Mientras que el parador Pedro Molina está siendo intervenido para una próxima inauguración.