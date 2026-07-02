Maipú sostiene acciones concretas de prevención de enfermedades y cuidado de la salud

A través de operativos gratuitos de vacunación y controles médicos, el municipio amplía el acceso a la prevención y fortalece el cuidado de la salud en cada distrito.

La Municipalidad de Maipú continúa con los operativos de salud en todo el departamento a través de acciones de vacunación, controles respiratorios y electrocardiogramas gratuitos desplegados en todo el territorio maipucino.

En lo que va del año 2026, se han aplicado 700 vacunas antigripales exclusivamente en los operativos territoriales del programa "Gestión Cerca Tuyo", con especial énfasis en grupos de riesgo. Esta estrategia busca garantizar el acceso equitativo a la inmunización y fortalecer el calendario de vacunación en la población más vulnerable.

Por otra parte, en conjunto con la Fundación INSARES —institución especializada en enfermedades respiratorias—, lleva adelante operativos de controles respiratorios gratuitos en distintos puntos del departamento. La iniciativa comenzó a principios de año tras la firma de un convenio de colaboración y ha permitido realizar estudios de espirometría tanto para adultos como para población pediátrica de 8 a 18 años.

En el marco de la Vendimia, se efectuaron 300 espirometrías. A esto se suma una segunda etapa que, desde el mes de abril, ha sumado 120 estudios más, realizados en 3 operativos desarrollados en centros de salud del departamento. En total, durante el año 2026 se han completado 420 espirometrías gratuitas destinadas a la detección temprana de patologías respiratorias.

Asimismo, el sistema de salud municipal registra hasta el momento la realización de 445 electrocardiogramas (ECG) en lo que va de 2026, reforzando el abordaje integral de la salud cardiovascular en la comunidad.