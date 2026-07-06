Invierno en Maipú: diferentes experiencias con promociones y descuentos para disfrutar en familia

Con el inicio de las vacaciones de invierno , Maipú renueva su propuesta turística con una variada agenda de actividades pensadas para disfrutar en familia. Bodegas , fincas, emprendimientos gastronómicos y alojamientos del departamento ofrecerán durante todo julio experiencias que combinan naturaleza, enoturismo , oleoturismo , sabores regionales y promociones especiales para mendocinos y visitantes.

Propuestas de invierno: Maipú reúne toda su oferta turística en un único mapa con más de 200 experiencias

La iniciativa reúne propuestas para todos los gustos, desde recorridos por bodegas centenarias y degustaciones de vinos y aceites de oliva hasta actividades recreativas para niños, visitas a granjas didácticas y beneficios en hospedajes. Cada establecimiento preparó promociones especiales para que las familias puedan disfrutar del receso invernal descubriendo los atractivos turísticos de Maipú .

Quienes deseen hospedarse en el departamento podrán aprovechar la promoción especial de Villa Victoria Lodge , donde al reservar tres noches solo abonarán dos, una oportunidad ideal para disfrutar de una escapada durante las vacaciones de invierno .

Otra opción de alojamiento será Exclusive Centro Turístico , que ofrecerá un chalet totalmente equipado con capacidad para cuatro a seis huéspedes, además de beneficios exclusivos para visitas y excursiones. Los mendocinos accederán a un 30% de descuento sobre las tarifas vigentes, con una estadía mínima de tres noches.

Contacto: Noelia Lucchetti – 2615757479

Quesería Qualtaye

Los amantes de los productos regionales podrán visitar Quesería Qualtaye, que ofrecerá recorridos guiados por sus instalaciones con degustación de quesos saborizados, aceite de oliva y dulce de leche. La propuesta estará disponible de lunes a sábado, de 10 a 18 horas, con reserva previa. Los mendocinos contarán con un 20% de descuento.

Contacto: Mariano Pellegrino – 2617459658

Finca Savina

Finca Savina presentará distintas experiencias para conocer de cerca el mundo del vino. Entre ellas se destacan la Degustación Clásica, con recorrido por la bodega y degustación de tres etiquetas; la Degustación Premium – Viejo Sabio, con vinos reserva; el Maridaje Perfecto, que combina vinos con chocolates seleccionados; y la experiencia gastronómica Tabla Margarita, con productos regionales acompañados por vinos de la bodega.

Además, el establecimiento ofrecerá beneficios especiales para clientes de Macro Selecta y Banco Supervielle Identité.

Contacto: Yohana Risso – 2612404860

Granja Didáctica Don Pepe

Las familias con niños encontrarán una de las propuestas más completas en la Granja Didáctica Don Pepe, abierta de jueves a domingo de 12 a 16 horas. La experiencia incluye un recorrido por el predio, alimentación de algunos animales, exhibición de antigüedades rurales, espacios calefaccionados, mesas para cada grupo familiar y estacionamiento privado.

De manera opcional, los visitantes podrán participar de actividades como amasado de pan casero, paseo en tractor y siembra, sujetas a disponibilidad diaria. Los fines de semana también habrá servicio gastronómico con pizzas, empanadas, lomos de campo, sopaipillas y tortitas elaboradas artesanalmente.

La Casita de La Abueli

La Casita de La Abueli, fábrica de mermeladas y conservas artesanales, recibirá visitantes con recorridos guiados gratuitos, degustaciones y una tienda donde podrán adquirirse productos regionales. La atención será de lunes a sábado, de 9 a 18 horas, con reserva previa.

Como parte de la misma propuesta, también abrirá sus puertas la bodega artesanal para mostrar el proceso de elaboración de sus productos mediante visitas guiadas y degustaciones sin costo. Los mendocinos obtendrán un 10% de descuento en las compras realizadas en la tienda, sumando un beneficio adicional para quienes recorran el establecimiento.

Contacto: Juan Antonio Martín – 2616934940

Bodega Bombal

Durante todo julio, Bodega Bombal ofrecerá sin costo la experiencia Degustación Lunlunta, que incluye una visita guiada por su histórica bodega, degustaciones de vinos en distintas etapas de elaboración y la posibilidad de probar su vino ícono Domingo Lucas directamente desde la barrica.

La actividad se realizará de miércoles a viernes en distintos horarios, con cupos limitados y reserva previa. La propuesta será gratuita para visitantes argentinos.

Contacto: Andrea Carolina Serrano – 2617151129

Almaoliva

El oleoturismo también formará parte de la agenda de invierno con las experiencias de Almaoliva, que invitan a recorrer los olivares, conocer la planta de elaboración y participar de degustaciones guiadas de aceite de oliva virgen extra.

Además de las visitas, el establecimiento contará con venta directa de productos y promociones especiales para residentes de Mendoza. Los mendocinos tendrán un 20% de descuento en la tienda y podrán acceder sin cargo a la experiencia cuando concurran acompañados por familiares o amigos provenientes de otras provincias o del exterior.

Contacto: Viviana Bertero – 2614184503

Bodegas y Viñedos Cavas de Don Arturo

En Bodegas y Viñedos Cavas de Don Arturo, las vacaciones de invierno incluirán visitas guiadas por la bodega con degustaciones de vinos, disponibles de lunes a viernes y también los sábados por la tarde, siempre con reserva previa por WhatsApp.

La visita y la degustación serán totalmente gratuitas, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes deseen conocer una bodega maipucina durante el receso invernal.

Contacto: Marcelo Naranjo – 2614540843

Catapano Wines

Por su parte, Catapano Wines invitará a descubrir una bodega familiar especializada en la elaboración de vinos Malbec. La propuesta contempla visitas guiadas y degustaciones de vinos de autor, mediante reserva previa.

Contacto: Renzo Pascual – 2615871550

Con esta variada agenda de experiencias, Maipú reafirma su posición como uno de los principales destinos turísticos de Mendoza durante las vacaciones de invierno, ofreciendo propuestas para todas las edades que combinan alojamiento, gastronomía, naturaleza, producción regional y la posibilidad de disfrutar del patrimonio vitivinícola y olivícola del departamento.