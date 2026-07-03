Propuestas de invierno: Maipú reúne toda su oferta turística en un único mapa con más de 200 experiencias

La Municipalidad de Maipú, junto a la Cámara de Turismo de Maipú, pone a disposición una herramienta que concentra toda la información necesaria para descubrir el departamento y planificar recorridos entre bodegas, olivícolas, sitios históricos, propuestas gastronómicas, turismo rural y mucho más.

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Las vacaciones de invierno representan uno de los momentos de mayor movimiento turístico del año y, con el objetivo de que visitantes, turistas y vecinos puedan organizar sus recorridos de manera simple, la Municipalidad de Maipú presenta un mapa turístico integral que reúne más de 200 referencias distribuidas en todo el departamento.

La iniciativa forma parte del trabajo permanente que el municipio desarrolla junto al sector privado, especialmente con la Cámara de Turismo de Maipú, para fortalecer el posicionamiento del departamento como uno de los principales destinos turísticos de Mendoza y facilitar el acceso a la amplia variedad de experiencias que ofrece.

En un solo soporte, el mapa permite localizar bodegas, establecimientos olivícolas, alojamientos, hoteles, propuestas gastronómicas, servicios turísticos, espacios de turismo rural, centros comerciales, sitios históricos, lugares de interés, centros de información, transportes, servicios de emergencia y otros puntos relevantes para quienes desean recorrer Maipú.

Cada referencia incluye información útil para el visitante, como su ubicación, una breve descripción y los datos de contacto , permitiendo planificar desde una visita puntual hasta un circuito completo por los distintos atractivos del departamento.

Un mapa para recorrer... y para guardar

Además de su utilidad práctica, el mapa fue concebido con un formato que recupera el espíritu de los tradicionales mapas de viaje. Su diseño, de inspiración vintage, invita a desplegarlo, marcar recorridos y conservarlo como recuerdo de la experiencia vivida en Maipú, transformándose también en un souvenir para quienes eligen el departamento como destino.

Quienes prefieran consultar la información desde su teléfono también podrán acceder a la versión digital mediante un código QR, donde encontrarán el mismo contenido actualizado para acompañar cada recorrido.

Dónde conseguirlo

El mapa turístico puede retirarse gratuitamente en los Centros de Información Turística de Maipú:

Centro de Información Turística de Ciudad: Pescara 190, Ciudad de Maipú.

Pescara 190, Ciudad de Maipú. Centro de Información Turística Paseo Rutini: Urquiza y Montecaseros, Coquimbito.

Urquiza y Montecaseros, Coquimbito. Centro de Información Turística Estación Gutiérrez del Metrotranvía: Ozamis e Hipólito Yrigoyen, General Gutiérrez.

Con esta herramienta, la Municipalidad de Maipú continúa impulsando acciones de promoción turística que fortalecen el trabajo conjunto con los prestadores locales, visibilizan la diversidad de propuestas del departamento y acercan información clara y accesible para que cada visitante pueda vivir una experiencia completa.

Más información

Para conocer todas las novedades, actividades y propuestas turísticas de Maipú se puede consultar: