Ulpiano Suarez visitó Suavipack, la única fábrica del país que funciona dentro de un complejo penitenciario

Ulpiano Suarez recorrió la planta de Suavipack , ubicada en el Complejo Penitenciario Almafuerte I , para conocer el funcionamiento de la única fábrica industrial del país que opera dentro de un establecimiento penitenciario. La visita permitió observar de cerca una experiencia que combina producción, capacitación y oportunidades de reinserción social para personas privadas de libertad.

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Durante la visita, el jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim; autoridades del Servicio Penitenciario de Mendoza y Geo Riveros, responsable de Suavipack. Juntos recorrieron las líneas de producción y dialogaron sobre el impacto que tiene en la generación de empleo y formación laboral este modelo de articulació n entre el sector público y el privado.

Suavipack constituye una experiencia única en la Argentina , al ser la única fábrica del país instalada y en funcionamiento dentro de un establecimiento penitenciario. En la planta se elaboran papel higiénico, toallitas descartables y servilletas, combinando la actividad industrial con la capacitación laboral y la formación de hábitos de trabajo que favorecen los procesos de reinserción social.

En ese marco, el municipio se convirtió en uno de los clientes más importantes de Suavipack, incorporando sus productos para el funcionamiento de las distintas dependencias municipales, pero principalmente acompañando este modelo que promueve el desarrollo económico con impacto social.

La planta cuenta con cuatro líneas continuas de producción, en donde más de 25 personas privadas de libertad trabajan en la fábrica, que prevé ampliar la capacidad productiva mediante la inversión e incorporación de nuevas maquinarias.

Es importante destacar que, además del trabajo diario, estas personas acceden a capacitaciones y formación certificada, adquiriendo conocimientos técnicos y hábitos laborales que tiendan a mejorar sus posibilidades de inserción una vez recuperada la libertad

Desde el Servicio Penitenciario de Mendoza destacan que estas iniciativas contribuyen significativamente a los procesos de resocialización y a la disminución de la reincidencia. La educación, el trabajo y las demás acciones de tratamiento brindan herramientas concretas para la construcción de un proyecto de vida en el medio libre.

El rol de la Unidad de Producción Penitenciaria

La Unidad de Producción Penitenciaria (UPP) del Servicio Penitenciario de Mendoza cumple un función importante en el desarrollo de estas políticas, a través de distintos talleres y unidades productivas. La UPP impulsa la adquisición de oficios, hábitos de trabajo y competencias laborales que favorecen la futura reinserción sociolaboral.

Actualmente, Mendoza cuenta con más de 7.500 personas privadas de libertad, de las cuales aproximadamente 2.000 participan en programas de capacitación y más de 238 trabajan en empresas privadas instaladas en establecimientos penitenciarios.