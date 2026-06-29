Ciudad de los Chicos 2026: dos semanas de teatro, cine, juegos, libros y experiencias inmersivas para disfrutar en familia

Durante las dos semanas de vacaciones de invierno , vecinos y turistas podrán recorrer la Ciudad de Mendoza con una programación especialmente diseñada para despertar la imaginación, fomentar el juego, promover la lectura y acercar a las infancias al arte en todas sus expresiones.

Teatro , cine, literatura, talleres, experiencias interactivas, muestras inmersivas, juegos , circo y actividades en museos formarán parte de una agenda diversa distribuida en distintos espacios culturales de la capital mendocina .

En esta edición, Ciudad de los Chicos 2026 se expande con propuestas innovadoras, invitados especiales y experiencias participativas que invitan a descubrir, crear y compartir. Y como en años anteriores, se dividirá en bloques temáticos para ofrecer un variado abanico de diversiones.

La programación combina espectáculos de calidad con actividades gratuitas y accesibles , consolidando a la Ciudad de Mendoza como uno de los principales destinos culturales para disfrutar el receso invernal en familia.

Entre las novedades destacadas se encuentra la participación de la reina departamental de la Vendimia 2026 , María Celeste Sanmartino , y la virreina Sofía Agustina Sosa Puciarelli, quienes presentarán la obra teatral “Detrás de la corona” , una propuesta que permitirá al público conocer una faceta artística diferente de ambas representantes vendimiales.

El MMAMM (Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza) recibirá una de las grandes atracciones de estas vacaciones: “Universo Monstriña en Mendoza”, la muestra interactiva de la artista visual María Verónica Ramírez, creadora del entrañable personaje animado Monstriña.

Con obras inéditas, estaciones participativas y experiencias pensadas para todas las edades, la exposición llegará por primera vez a la provincia con una propuesta especialmente concebida para su presentación en el museo municipal de la Ciudad de Mendoza.

La Ciudad de los Libros también suma novedades. Además de la participación de 14 librerías locales y una variada programación de presentaciones, espectáculos y actividades, incorporará un espacio dedicado a los juegos de mesa modernos y juegos de rol y estrategia de la mano de Aquí Hay Dragones, emprendimiento mendocino que promueve el encuentro, la creatividad y el aprendizaje a través del juego.

Por su parte, la Ciudad de los Museos ofrecerá recorridos, talleres, experiencias inmersivas, propuestas educativas y ciclos de cine pensados para que niños, niñas y adolescentes descubran el patrimonio y el arte de manera lúdica y participativa.

Las artes escénicas volverán a ocupar un lugar central con funciones diarias en la Nave Cultural y el Teatro Quintanilla, mientras que el Microcine Municipal proyectará películas animadas para toda la familia.

A su vez, la plaza Independencia será escenario de intervenciones artísticas, espectáculos al aire libre, circo, talleres de manualidades y artes plásticas y actividades recreativas que ampliarán la oferta cultural en el corazón de la ciudad.

El Escenario Interactivo de la Ciudad de los Libros potenciará esta edición con presentaciones de libros, charlas, propuestas de títeres, teatro, magia y circo, además del ciclo Animate, un espacio donde los chicos podrán cantar, bailar, actuar, contar historias y convertirse en protagonistas de las vacaciones artísticas.

Con actividades gratuitas y otras de bajo costo, Ciudad de los Chicos 2026 volverá a transformar los espacios culturales de la capital mendocina en lugares de encuentro, creatividad y diversión, ofreciendo una experiencia integral para disfrutar las vacaciones de invierno en familia.