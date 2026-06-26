Maipú acompaña el crecimiento de nuevos emprendimientos

La Municipalidad de Maipú continúa fortaleciendo el desarrollo económico local a través del acompañamiento permanente a emprendedores y comerciantes que eligen el departamento para invertir, crecer y generar nuevas oportunidades de trabajo.
Un nuevo espacio gastronómico y un café de especialidad comenzaron formalmente sus actividades tras completar el proceso de habilitación comercial correspondiente.
La Municipalidad de Maipú continúa fortaleciendo el desarrollo económico local a través del acompañamiento permanente a emprendedores y comerciantes que eligen el departamento para invertir, crecer y generar nuevas oportunidades de trabajo.
En ese marco, autoridades municipales acompañaron la apertura de Hefesto Café y de “Espacio Franco” de Atilio Avena, dos nuevos espacios gastronómicos que comenzaron formalmente sus actividades tras completar el proceso de habilitación comercial correspondiente. La incorporación de estos emprendimientos representa una nueva apuesta al crecimiento de Maipú y se suman al entramado productivo, comercial y social que caracteriza al departamento.
Desde el municipio destacaron la importancia de seguir generando condiciones que favorezcan la inversión privada y la creación de empleo. Cada nuevo comercio que abre sus puertas no solo representa una oportunidad para quienes emprenden, sino también un aporte al desarrollo económico local y a la construcción de una comunidad más dinámica y con mayores oportunidades para sus vecinos.
En este sentido, la Municipalidad de Maipú mantiene vigentes una serie de beneficios destinados a comerciantes y emprendedores con el objetivo de facilitar la regularización de situaciones pendientes, evitar sanciones y brindar herramientas para fortalecer la actividad económica.
Entre las medidas disponibles se encuentra la posibilidad de regularizar establecimientos que aún no cuentan con habilitación comercial, acceder a planes de pago para cancelar deudas municipales y obtener descuentos para quienes mantienen sus tasas al día.
Desde el municipio invitan a todos los comerciantes que todavía no hayan completado sus trámites a acercarse y regularizar su situación, aprovechando las facilidades vigentes y el acompañamiento de las distintas áreas municipales.
Las consultas sobre planes de pago y regularización pueden realizarse a través del correo electrónico [email protected]. Además, toda la información sobre habilitaciones y trámites municipales se encuentra disponible en la guía de trámites del municipio.
Maipú continúa consolidándose como un departamento que promueve la inversión, acompaña a quienes emprenden y trabaja junto al sector privado para impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo.