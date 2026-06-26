Maipú acompaña el crecimiento de nuevos emprendimientos

La Municipalidad de Maipú continúa fortaleciendo el desarrollo económico local a través del acompañamiento permanente a emprendedores y comerciantes que eligen el departamento para invertir, crecer y generar nuevas oportunidades de trabajo.

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En ese marco, autoridades municipales acompañaron la apertura de Hefesto Café y de “Espacio Franco” de Atilio Avena , dos nuevos espacios gastronómicos que comenzaron formalmente sus actividades tras completar el proceso de habilitación comercial correspondiente. La incorporación de estos emprendimientos representa una nueva apuesta al crecimiento de Maipú y se suman al entramado productivo, comercial y social que caracteriza al departamento.

Desde el municipio destacaron la importancia de seguir generando condiciones que favorezcan la inversión privada y la creación de empleo . Cada nuevo comercio que abre sus puertas no solo representa una oportunidad para quienes emprenden, sino también un aporte al desarrollo económico local y a la construcción de una comunidad más dinámica y con mayores oportunidades para sus vecinos.

En este sentido, la Municipalidad de Maipú mantiene vigentes una serie de beneficios destinados a comerciantes y emprendedores con el objetivo de facilitar la regularización de situaciones pendientes, evitar sanciones y brindar herramientas para fortalecer la actividad económica .

Entre las medidas disponibles se encuentra la posibilidad de regularizar establecimientos que aún no cuentan con habilitación comercial , acceder a planes de pago para cancelar deudas municipales y obtener descuentos para quienes mantienen sus tasas al día.

Desde el municipio invitan a todos los comerciantes que todavía no hayan completado sus trámites a acercarse y regularizar su situación, aprovechando las facilidades vigentes y el acompañamiento de las distintas áreas municipales.

Las consultas sobre planes de pago y regularización pueden realizarse a través del correo electrónico [email protected]. Además, toda la información sobre habilitaciones y trámites municipales se encuentra disponible en la guía de trámites del municipio.

Maipú continúa consolidándose como un departamento que promueve la inversión, acompaña a quienes emprenden y trabaja junto al sector privado para impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo.