Ulpiano Suarez presenció la gran final de los Intercolegiales 2026 con participación récord

Con burbujas flotando en el ambiente, los súper muñecos de Mario Bros y El Oso, diversos juegos y pelota y camiseta gigantes de la Selección Argentina, se vivió la instancia final de los Juegos Deportivos Intercolegiales 2026 . El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, acompañó la jornada y entregó copas y medallas a los deportistas.

El mandatario capitalino estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Pablo Espina, y la directora de Deportes, Mariana Tonn , compartiendo un momento de celebración junto a la comunidad educativa. El evento central tuvo lugar de 8 a 14 horas en ambas canchas del Gimnasio Municipal Nº 3 , recinto que se llenó de entusiasmo, cánticos y el infaltable color de las hinchadas escolares.

En esta edición se registró una participación récord, con más de 70 equipos escolares y aproximadamente 400 estudiantes de secundaria compitiendo en las disciplinas de futsal, vóley y básquet , tanto en categorías masculinas como femeninas.

Cabe destacar, que los Juegos Intercolegiales tienen como objetivo primordial promover la práctica deportiva, los hábitos saludables, la inclusión, el trabajo en equipo y los valores del juego limpio. Además de los trofeos y medallas tradicionales, la organización realizó la entrega de kits deportivos completos para los colegios que alcanzaron el 1º, 2º y 3º puesto, impulsando así la continuidad de las actividades físicas en cada establecimiento.

Básquet Femenino

Campeón: DAD

Subcampeón: María Auxiliadora

Tercer puesto: Normal Tomás Godoy Cruz

Cuarto puesto: Ampuero Matta

Básquet Masculino

Campeón: DAD

Subcampeón: Don Bosco

Tercer puesto: Fray Luis Beltrán

Cuarto puesto: Joaquín Lavado

Futsal Femenino

Campeón: CUC

Subcampeón: Joaquín Lavado

Tercer puesto: Agustín Álvarez

Cuarto puesto: Ampuero Matta

Futsal Masculino

Campeón: Pablo Nogués

Subcampeón: Vicente Zapata

Tercer puesto: María Auxiliadora

Cuarto puesto: San José de Calasanz

Vóley Femenino

Campeón: DAD

Subcampeón: CUC

Tercer puesto: Pablo Nogués

Cuarto puesto: Padre Llorens

Vóley Masculino

Campeón: Liceo Agrícola

Subcampeón: Pablo Nogués

Tercer puesto: Ampuero Matta

Cuarto puesto: DAD

La importancia del torneo no sólo se reflejó en el marcador, sino también en las vivencias compartidas por las protagonistas. Guadalupe, de 16 años y estudiante de 4º año del CUC, destacó el impacto social del evento dentro de las canchas: “Para mí es muy importante participar en estas actividades, porque nos da una gran oportunidad para que cada vez se pueda visualizar más el fútbol femenino. Significa mucho para nosotras haber ganado, pero sobre todo rescatar lo lindo que fue compartir toda esta experiencia”.

En el mismo sentido, Emilia, de 17 años y alumna de 5º año del CUC, valoró el equilibrio entre la educación formal y los espacios de recreación colectiva que promueve el municipio. “Es fundamental participar de estos intercolegiales ya que le damos un lugar clave al deporte más allá de lo estrictamente académico. Además de la competencia y de la alegría de haber salido campeonas, lo más valioso fue haber disfrutado, conocer a más compañeras de nuestro propio colegio y tener la posibilidad de crear vínculos tan lindos“.

La gran jornada de este martes 23 de junio significó el cierre general de un programa gratuito. Se trata de una política pública sostenida de la Ciudad de Mendoza para integrar a la juventud a través de la recreación sana, el compañerismo y la identidad comunitaria.