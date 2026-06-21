Figuritas, Mundial y próceres: la fórmula que convirtió a la Plaza 12 de Febrero en una fiesta patria diferente

Lo que comenzó como una jornada de intercambio de figuritas del Mundial 2026 terminó transformándose en una original celebración del Día de la Bandera.

La Plaza 12 de Febrero de Maipú fue escenario de una actividad tan novedosa como llamativa. En medio del furor que genera el Mundial 2026 y el tradicional intercambio de figuritas entre coleccionistas, el espacio público sumó una propuesta especial vinculada a la conmemoración del 20 de Junio, fecha en la que se recuerda el paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Familias, niños, jóvenes y adultos llegaron a la plaza con un objetivo claro: avanzar en sus álbumes mundialistas. Sin embargo, la jornada tuvo un condimento inesperado cuando Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, interpretados por actores caracterizados para la ocasión, comenzaron a recorrer el lugar interactuando con los presentes.

WhatsApp Image 2026-06-21 at 10.32.45 Las figuras de dos de los protagonistas más importantes de la historia argentina se mezclaron entre mesas, álbumes y pilas de figuritas, generando sorpresa y curiosidad. Los vecinos aprovecharon para tomarse fotografías, conversar con los personajes y conocer más sobre el legado de quienes fueron fundamentales en la lucha por la independencia nacional.

La propuesta también incluyó el reparto de figuritas patrias, una iniciativa que logró tender un puente entre la pasión deportiva que hoy moviliza a miles de argentinos y los valores históricos que representa la fecha patria. Así, mientras algunos buscaban la figurita difícil para completar el álbum del Mundial, otros se llevaban como recuerdo imágenes de los próceres que ayudaron a construir la Nación.

WhatsApp Image 2026-06-21 at 10.32.41 La combinación resultó tan simple como efectiva: aprovechar un fenómeno cultural vigente para acercar la historia a las nuevas generaciones. El intercambio de figuritas se convirtió así en mucho más que una actividad recreativa, transformándose en un espacio de encuentro, aprendizaje y participación comunitaria.