Autoridades de Carrefour visitaron el Centro de Operaciones y Videovigilancia de la Ciudad para conocer el impacto de Ojos en Alerta

La Ciudad de Mendoza recibió este martes la visita de las máximas autoridades de INC S.A. (Carrefour) en el Centro de Operaciones y Videovigilancia Municipal . Acompañados por el intendente Ulpiano Suarez , conocieron el espacio y un balance de los resultados obtenidos a partir del convenio que ambas instituciones mantienen desde septiembre de 2024, para la implementación de la herramienta Ojos en Alerta . La recorrida permitió compartir la experiencia de este trabajo conjunto y ratificar el acuerdo de seguir fortaleciendo las acciones preventivas mediante la articulación entre el sector público y el privado .

Durante la visita participaron Jerome Mairet , director Internacional de Seguridad del Grupo Carrefour; Francisco Zoroza , director de Asuntos Corporativos de Carrefour Argentina; Jorge Imas , director de Seguridad Argentina; Gabriel Yerba , director Mendoza; y Adrián Furtado , gerente Regional de Seguridad, quienes llegaron especialmente para interiorizarse sobre el funcionamiento del sistema de seguridad implementado por la Ciudad y los resultados alcanzados a partir del convenio vigente. Estuvieron presentes también el secretario de Seguridad Ciudadana, Horacio Migliozzi , y el subsecretario de Informática y Comunicaciones, Marcelo Guiñazú .

En ese marco, el intendente Ulpiano Suarez destacó el interés que despertó la experiencia de la Ciudad en los directivos internacionales de la compañía. “Hoy nos visitan directivos de Carrefour. En 2024 firmamos un convenio para incorporar a todo el personal que trabaja en sus sucursales al programa Ojos en Alerta y hoy contamos con la presencia del director Internacional de Seguridad del Grupo Carrefour y de autoridades de la empresa en Argentina, interesados en conocer de primera mano cuál es la estrategia de seguridad que desarrollamos en la Ciudad . Más allá de la tecnología, este sistema se sostiene fundamentalmente en el trabajo que realiza diariamente el equipo del centro de monitoreo y en la participación activa de la comunidad “.

Por su parte, Francisco Zoroza , director de Asuntos Corporativos de Carrefour Argentina, valoró los resultados obtenidos desde la puesta en marcha del convenio. “A casi dos años de haber firmado este acuerdo con la Ciudad de Mendoza estamos muy conformes con su implementación . Los resultados hablan por sí solos: ya se registraron más de cien incidentes reportados por nuestros colaboradores y clientes a través de Ojos en Alerta . Esto nos impulsa a seguir capacitando a nuestros equipos y a continuar promoviendo el uso de esta herramienta entre los vecinos , porque trabajando juntos podemos construir entornos mucho más seguros “. Además, destacó que la visita permitió mostrar al director Internacional de Seguridad del Grupo Carrefour el funcionamiento del sistema desarrollado por la Ciudad y el valor que tiene la articulación entre el sector público y el privado para brindar mayor seguridad tanto a clientes como a trabajadores de la empresa .

La delegación recorrió las instalaciones del Centro de Operaciones y Videovigilancia , y recibió una explicación a cargo de Nazir Zavi , coordinador de Prevención Ciudadana de la Ciudad de Mendoza. El mismo detalló el funcionamiento del sistema de videovigilancia , la articulación permanente entre operadores, preventores y fuerzas policiales , y el trabajo que se realiza a través de la herramienta Ojos en Alerta , considerada hoy uno de los principales canales de participación ciudadana en materia de prevención.

Sobre el convenio y los resultados

El acuerdo entre la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza e INC S.A. permitió incorporar a los equipos de Carrefour al programa Ojos en Alerta mediante un proceso de capacitación destinado a fortalecer el aviso temprano de delitos y otras situaciones que requieran la intervención de los servicios de seguridad. Actualmente, 114 colaboradores fueron capacitados y participan activamente desde 12 sucursales de la empresa ubicadas en la Ciudad, contribuyendo al sistema de prevención ciudadana.

Desde la puesta en funcionamiento del convenio se registraron 101 intervenciones vinculadas a las inmediaciones de las sucursales de Carrefour, con un tiempo promedio de respuesta de 10,7 minutos. Entre los hechos reportados predominan situaciones de robo o hurto, disturbios y actitudes sospechosas, lo que demuestra el valor de la participación activa de trabajadores y comerciantes en la detección temprana de hechos delictivos.

Uno de los casos más relevantes fue el ocurrido en febrero de este año en la sucursal de Las Heras y Belgrano, cuando el aviso realizado a través de Ojos en Alerta permitió la rápida intervención de preventores y personal policial para detener a una mujer que había violado su prisión domiciliaria para cometer un robo. Posteriormente, la Justicia la condenó a prisión efectiva, convirtiéndose en un caso paradigmático del impacto que puede generar la coordinación entre ciudadanos, empresas y organismos públicos.

La importancia de las tareas articuladas entre el sector público y privado

La experiencia desarrollada junto a Carrefour se ha convertido en un caso de referencia sobre cómo la colaboración entre el municipio y el sector privado puede potenciar las herramientas de prevención y fortalecer la seguridad ciudadana. Este modelo de trabajo conjunto permite ampliar el alcance de programas como Ojos en Alerta, consolidando una red de participación que involucra a comercios, instituciones y vecinos en la construcción de una Ciudad cada vez más segura.

De esta forma, la Ciudad de Mendoza demuestra la importancia de estas acciones con empresas, comercios e instituciones para seguir ampliando la red de Ojos en Alerta, donde la participación ciudadana y el compromiso del sector privado constituyen herramientas fundamentales para fortalecer la prevención, optimizar la capacidad de respuesta y brindar mayor protección a quienes viven, trabajan y visitan diariamente la capital mendocina.

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