3 de agosto de 2026 - 11:07

Maipú: Más de 2.000 vecinos obtuvieron su certificación en manipulación de alimentos

La Municipalidad de Maipú ya capacitó a más de 2.000 vecinos durante el primer semestre del año. La formación es gratuita, abierta a toda la comunidad y otorga un carnet oficial con validez nacional. Conocé el cronograma de cursos del segundo semestre.

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Más de 2.000 vecinos de Maipú obtuvieron durante el primer semestre del año el Carnet de Manipulación Segura de Alimentos, una certificación oficial y obligatoria para quienes trabajan manipulando alimentos. Ante la gran convocatoria registrada, la Municipalidad de Maipú confirmó un nuevo cronograma de capacitaciones para el segundo semestre.

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La propuesta está abierta a toda la comunidad. Entre enero y junio se realizaron 11 cursos presenciales en distintos puntos del departamento, entre ellos el Cine Teatro Imperial y los distritos del Este y Sur, con la participación de alrededor de 2.000 personas. La convocatoria sostenida evidencia el interés de los vecinos por acceder a una capacitación indispensable para desempeñarse en actividades vinculadas con la elaboración, transporte, almacenamiento y comercialización de alimentos.

Las capacitaciones son presenciales y están a cargo del equipo de Bromatología del municipio. Al finalizar el curso, los participantes reciben un carnet oficial con validez nacional y una vigencia de tres años.

Esta certificación es obligatoria para todas las personas que manipulan alimentos y constituye uno de los requisitos exigidos para la habilitación de establecimientos gastronómicos y comercios del rubro. No obstante, el carnet acredita la capacitación en prácticas higiénico-sanitarias, pero por sí solo no habilita el funcionamiento de un comercio.

Quienes deseen participar podrán inscribirse de manera gratuita solicitando un turno a través del sistema online de la Municipalidad de Maipú:

https://turnosdesaterrit.maipu.gob.ar/sacarturno

Para obtener más información, los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de Maipú Municipio en Instagram y Facebook, comunicarse por WhatsApp al 261 361-9659, de lunes a viernes de 8 a 13, o escribir al correo electrónico [email protected].

Cronograma de capacitaciones – Segundo semestre

  • 16 de septiembre: Cine Teatro Imperial
  • 7 de octubre: CIC San Roque
  • 21 de octubre: Cine Teatro Imperial
  • 4 de noviembre: CIC Fray Luis Beltrán
  • 2 de diciembre: Cine Teatro Imperial
  • 16 de diciembre: CIC Rodeo del Medio

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