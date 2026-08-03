Maipú: Más de 2.000 vecinos obtuvieron su certificación en manipulación de alimentos

La Municipalidad de Maipú ya capacitó a más de 2.000 vecinos durante el primer semestre del año. La formación es gratuita , abierta a toda la comunidad y otorga un carnet oficial con validez nacional . Conocé el cronograma de cursos del segundo semestre.

Más de 2.000 vecinos de Maipú obtuvieron durante el primer semestre del año el Carnet de Manipulación Segura de Alimentos, una certificación oficial y obligatoria para quienes trabajan manipulando alimentos. Ante la gran convocatoria registrada, la Municipalidad de Maipú confirmó un nuevo cronograma de capacitaciones para el segundo semestre.

La propuesta está abierta a toda la comunidad. Entre enero y junio se realizaron 11 cursos presenciales en distintos puntos del departamento, entre ellos el Cine Teatro Imperial y los distritos del Este y Sur, con la participación de alrededor de 2.000 personas. La convocatoria sostenida evidencia el interés de los vecinos por acceder a una capacitación indispensable para desempeñarse en actividades vinculadas con la elaboración, transporte, almacenamiento y comercialización de alimentos.

Las capacitaciones son presenciales y están a cargo del equipo de Bromatología del municipio. Al finalizar el curso, los participantes reciben un carnet oficial con validez nacional y una vigencia de tres años.

Esta certificación es obligatoria para todas las personas que manipulan alimentos y constituye uno de los requisitos exigidos para la habilitación de establecimientos gastronómicos y comercios del rubro. No obstante, el carnet acredita la capacitación en prácticas higiénico-sanitarias, pero por sí solo no habilita el funcionamiento de un comercio.

Quienes deseen participar podrán inscribirse de manera gratuita solicitando un turno a través del sistema online de la Municipalidad de Maipú: