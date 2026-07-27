Ulpiano Suarez visitó Jugador N°12, el primer bodegón temático xeneize de Mendoza

Ulpiano Suarez visitó Jugador N°12 , el restaurante temático ubicado en Arístides Villanueva 165, que abrió sus puertas recientemente y se convirtió en la primera franquicia de la marca en instalarse fuera de Buenos Aires (Puerto Madero).

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“Hoy, conocimos Jugador N°12, el nuevo bodegón temático con una propuesta que combina cocina casera, un museo dedicado a la historia y los ídolos de Boca Juniors, y merchandising oficial. Este nuevo espacio suma una experiencia diferente en uno de los polos gastronómicos más importantes de la Ciudad”, manifestó el jefe comunal.

El emprendimiento, liderado por Leandro Martínez, eligió la Ciudad de Mendoza por su crecimiento turístico, su desarrollo gastronómico y el dinamismo comercial que caracteriza a uno de los principales polos de la provincia. En ese marco, la tradicional avenida de los bares fue el lugar elegido para ofrecer una propuesta innovadora destinada a los fanáticos del Club Atlético Boca Juniors y al público en general.

Fue el propio dueño del local, que además es cocinero y está en el rubro gastronómico desde hace décadas, quien recibió al intendente que junto a la Secretaria de Desarrollo Económico, Yamila Meljim, recorrieron las instalaciones.

Jugador N°12 combina la tradición de la cocina de bodegón con una experiencia temática que incluye un espacio museo dedicado a la historia y los ídolos del club, además de merchandising oficial. Su cocina está a la vista, lo cual según explicó Martínez fue un gran desafío, y tienen espacio para más de 100 cubiertos.

Además, para los fanáticos de Boca, el lugar es ideal: está todo ambientado con los colores de la azul y amarilla, hay colgadas camisetas originales, tiene un palco que funciona de barra desde donde pueden verse los partidos (hasta hace poco, de la Selección Argentina en el Mundial) y un vino xeneize propio realizado, por supuesto, por una bodega mendocina.

Durante la recorrida, el intendente capitalino destacó la importancia de acompañar a quienes deciden invertir y generar empleo en la Ciudad, promoviendo políticas que simplifican los trámites y favorecen el desarrollo de nuevos emprendimientos.

En este sentido, el restaurante gestionó su habilitación comercial a través de la plataforma digital del municipio y obtuvo una autorización precaria de funcionamiento en apenas 24 horas, lo que permitió iniciar sus actividades de manera ágil y eficiente.

Así, la incorporación de propuestas innovadoras como Jugador N°12 amplía la oferta comercial y gastronómica, enriquece la experiencia de vecinos y turistas y continúa posicionando a la capital como un destino atractivo para emprender, invertir y visitar.

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