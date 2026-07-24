Kreusa y Carril Nacional, dos grandes bandas mendocinas de rock, subirán al escenario del Imperial de Maipú

Kreusa y Carril Nacional vienen presentándose juntos en varios eventos, con shows exitosos y a sala llena. La propuesta de Kreusa es de canciones propias y algunas de homenaje a otros autores. Un rock poderoso y maduro que lleva cuatro décadas de desarrollo a través de sus músicos. En tanto que Carril Nacional presenta versiones muy cuidadas de grandes canciones del rock argentino desde los ochenta, a las más recientes.

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La producción del evento es de Dante Petricca Producciones. Ya se puede contar con entradas anticipadas en Entrada Web a través de este link https://www.entradaweb.com.ar/evento/d11d78a9/step/1

La primera Primera Preventa (hasta el 12/07 inclusive): $15.000. Segunda Preventa (hasta el 30/07 inclusive): $18.000. Entrada General: $20.000 Además de las bandas, participará una escuela de música de Maipú, y habrá invitados sorpresa.

Tocan juntos desde hace más de cuarenta años, y tomaron el nombre de un asteroide de 1902. Con un sonido de rock potente y melodías inspiradoras, se definen como “poesía, espíritu y música”.

En su página web cuentan haber dado sus primeros pasos como un trío, siempre haciendo música propia, cercana al rock con rasgos orientados a lo instrumental. “La vida nos llevó por distintos caminos, adquiriendo experiencias que enriquecieron nuestro estilo…” dicen. “Kreusa es poesía, es espíritu, es música…”; definen. Con algunos de sus miembros originales, grabaron hace poco el video de su balada “Cada día que me das”, que se puede ver en este link: https://www.youtube.com/watch?v=tUp_qEWe4uo

Los integrantes de Kreusa son Carlos Núñez (voz líder) René Griffouliere (guitarra), Osvaldo Isgró (batería), Pedro Adaro (bajo) y Ángel Villegas (teclados). En sus nuevas presentaciones, María Alejandra Costarelli suma voces y coros.

Sobre Carril Nacional

Integrada por músicos con muchos años de recorrido, experiencia, y en algún caso docencia. Hacen versiones de canciones del rock nacional, de distintas épocas y autores, la mayoría con arreglos e interpretaciones propias. Está integrada por el profesor Willy Martínez (guitarra líder, voces, secuencias, dirección musical), Walther Daine (percusión, voces en esta presentación), Eric Díaz (batería), Marcos Burattini (teclados), Ricardo Montacuto (bajo), Ariel Guillaume (guitarra acústica) y Fabio “Pichi” Muscianisi (frontman – voz líder). Con un nombre muy identificado a Mendoza, al asfalto, al rock, “Carril Nacional” arregla e

interpreta un setlist de canciones “que seguro todos cantamos alguna vez” dicen. Vienen de exitosas presentaciones desde noviembre del año pasado.

Ficha del evento

Viernes 31 de julio en el Teatro Imperial de Maipú (Pescara 323) a las 21:30 horas. “Ayer y hoy, rock nacional siempre” interpretado por las bandas Kreusa y Carril Nacional. Entrada: 12.000 pesos primera preventa, 15.000 pesos segunda preventa, 20.000 pesos la general en el teatro. Anticipadas en Entrada Web en este link.