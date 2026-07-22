Maipú y el sector privado presentan un exclusivo Full Day en Barrancas

El próximo domingo 26 de julio, desde las 10, se llevará a cabo una propuesta enoturística de lujo en el corazón de Barrancas, en el departamento de Maipú. Esta experiencia se enmarca en el trabajo conjunto que vienen realizando Maipú y la Ciudad de Mendoza con los prestadores turísticos maipucinos para fortalecer y profesionalizar la oferta enoturística del departamento.

La jornada de este Full Day incluye una visita guiada y degustación en la Finca Flichman, donde los asistentes podrán conocer de cerca el proceso de elaboración de sus vinos y disfrutar de una cata dirigida por expertos. Luego, el almuerzo por pasos con maridaje en Casa Agostino tendrá un menú diseñado para resaltar cada etiqueta.

El traslado ida y vuelta está incluido desde dos puntos estratégicos del Gran Mendoza: a las 10 hs desde la esquina de Sarmiento y Chile, en Plaza Independencia (Ciudad de Mendoza), y a las 10.30 desde Pescara 190, en el Centro de Información Turística N.º 1, ubicado en la Plaza Departamental 12 de Febrero de Maipú.

El valor de la entrada general es de $110.000, y se trata de un precio promocional por tiempo limitado, por lo que se recomienda adquirir los tickets con anticipación. Es importante tener en cuenta que los menores abonan a partir de los 4 años, y para consultar por el menú infantil disponible, se debe contactar al teléfono 2615703314. Las reservas ya están abiertas con cupos limitados.