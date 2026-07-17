17 de julio de 2026 - 15:00

Irrigación publica una nota aclaratoria de un llamado a licitación

Irrigación

El Departamento General de Irrigación publica una nota aclaratoria en el marco de la licitación "Adquisición de equipos de medición de caudal", a los fines de comunicar que la cantidad solicitada para el Renglón Nro. 1 es de dos (2) equipos."

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La documentación para participar de la licitación se puede consultar y/o descargar en el sitio web www.irrigacion.gov.ar.

El presupuesto oficial, como el día, lugar y hora de apertura de las ofertas se puede consultar en el aviso que abajo se detalla:

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