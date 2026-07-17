Irrigación publica una nota aclaratoria de un llamado a licitación

El Departamento General de Irrigación publica una nota aclaratoria en el marco de la licitación "Adquisición de equipos de medición de caudal", a los fines de comunicar que la cantidad solicitada para el Renglón Nro. 1 es de dos (2) equipos."
El Departamento General de Irrigación publica una nota aclaratoria en el marco de la licitación "Adquisición de equipos de medición de caudal", a los fines de comunicar que la cantidad solicitada para el Renglón Nro. 1 es de dos (2) equipos."
La documentación para participar de la licitación se puede consultar y/o descargar en el sitio web www.irrigacion.gov.ar.
El presupuesto oficial, como el día, lugar y hora de apertura de las ofertas se puede consultar en el aviso que abajo se detalla: