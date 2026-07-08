8 de julio de 2026 - 00:00

La IV zona de riego convoca a asamblea extraordinaria de usuarios

La reunión se realizará el 20 de julio, a las 10.30, en Villa Tulumaya, Lavalle. Se tratará el reajuste de la prorrata presupuestaria correspondiente al ejercicio 2026.

Archivo/Los Andes.

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La Asociación de Inspecciones de Cauce de la cuarta zona del río Mendoza convoca a asamblea extraordinaria

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La participación de todos los usuarios es de vital importancia.

Los temas a tratar, en las instalaciones de Fray Luis Beltrán 258, de Villa Tulumaya, Lavalle, serán:

1- Designación de dos usuarios para firmar el acta de la Asamblea.

2- Tratamiento y aprobación del reajuste de prorrata presupuestaria del ejercicio 2026.

Es importante destacar que esta asamblea, aunque no es de carácter obligatorio, reviste vital importancia para el funcionamiento democrático de los organismos asociados.

Importante: La fecha de reunión es el 20 de julio, a las 10.30 hs.

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