La IV zona de riego convoca a asamblea extraordinaria de usuarios

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La participación de todos los usuarios es de vital importancia.

Los temas a tratar, en las instalaciones de Fray Luis Beltrán 258 , de Villa Tulumaya, Lavalle , serán:

1- Designación de dos usuarios para firmar el acta de la Asamblea.

2- Tratamiento y aprobación del reajuste de prorrata presupuestaria del ejercicio 2026.

Es importante destacar que esta asamblea, aunque no es de carácter obligatorio, reviste vital importancia para el funcionamiento democrático de los organismos asociados.

Importante: La fecha de reunión es el 20 de julio, a las 10.30 hs.