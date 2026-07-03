3 de julio de 2026 - 13:32

Irrigación publica un llamado a licitación, para contratar un Sistema de Reclamos-DIRCAS 2026

El organismo convoca a empresas interesadas a participar de la licitación pública para la contratación del "Sistema de Reclamos - DIRCAS". Los pliegos y toda la información del proceso se encuentran disponibles para consulta y descarga en el sitio web oficial del Departamento General de Irrigación.

Irrigación

El Departamento General de Irrigación llama a licitación pública para la contratación de "Sistema de Reclamos- DIRCAS". La documentación para participar de la licitación se puede consultar y/o descargar en el sitio web www.irrigacion.gov.ar.

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