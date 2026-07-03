Irrigación publica un llamado a licitación, para contratar un Sistema de Reclamos-DIRCAS 2026

El Departamento General de Irrigación llama a licitación pública para la contratación de "Sistema de Reclamos- DIRCAS". La documentación para participar de la licitación se puede consultar y/o descargar en el sitio web www.irrigacion.gov.ar.
El Departamento General de Irrigación llama a licitación pública para la contratación de "Sistema de Reclamos- DIRCAS". La documentación para participar de la licitación se puede consultar y/o descargar en el sitio web www.irrigacion.gov.ar.
El presupuesto oficial, como el día, lugar y hora de apertura de las ofertas se puede consultar en el aviso que abajo se detalla: