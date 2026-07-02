Barrio San Agustín: avanzan las obras de urbanización y viviendas en el nuevo desarrollo habitacional de la Ciudad

La Ciudad de Mendoza lleva adelante una de las transformaciones urbanas más importante de los últimos años. En el predio de la ex Playa San Agustín, se desarrollan las obras correspondientes a la primera etapa del futuro barrio San Agustín , un proyecto que permitirá recuperar un amplio sector de la capital para convertirlo en un nuevo desarrollo habitacional con infraestructura, espacios públicos y servicios básicos.

Impulsado por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza junto al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) , el proyecto forma parte de una planificación territorial estratégica que busca dar respuesta a la demanda habitacional, mejorar las condiciones de hábitat de la zona y evitar nuevos asentamientos informales mediante un desarrollo urbano planificado.

El emprendimiento abarca un predio de aproximadamente 11 hectáreas y fue dividido en dos etapas de urbanización debido a las diferentes tareas de remediación que requiere cada sector. En esta primera instancia se trabaja de manera simultánea tanto en las obras de infraestructura como en la construcción de las viviendas .

Actualmente, la obra de urbanización presenta un avance del 10,72% , con tareas de movimiento de suelo , conformación de calles y nivelación del terreno . Estas intervenciones permitirán avanzar posteriormente con la ejecución de veredas, cordones, cunetas, puentes y banquinas, además de las redes de agua, cloacas, alumbrado público y conexiones domiciliarias. La ejecución de esta etapa tiene un plazo estimado de ocho meses desde su inicio, en abril de este año.

En paralelo, el IPV registra un avance del 13,18% en la construcción de las viviendas. Ya pueden observarse las primeras unidades implantadas sobre el terreno , lo que comienza a definir la futura traza urbana del barrio, con sus manzanas y frentes. Asimismo, se avanza en la ejecución de un innovador sistema constructivo in situ, basado en paneles estructurales de EPS con malla electrosoldada y un proceso de hormigonado integral que mejora la eficiencia y calidad constructiva. La finalización de esta etapa está prevista para marzo de 2027.

Como parte del trabajo conjunto entre distintos organismos provinciales y municipales, también se concretaron convenios para optimizar recursos y acelerar los tiempos de ejecución. Entre ellos se destacan los acuerdos para el movimiento de suelos (municipio, IPV e Hidráulica), aportes no reembolsables y préstamos (con la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial) y la ejecución del tendido eléctrico y alumbrado público (con Edemsa), además de la reciente aprobación de la Ley Provincial Nº 9681, que regula el uso de estos terrenos con destino prioritario a viviendas y equipamiento comunitario.

Un proyecto que transformó definitivamente la ex Playa San Agustín

La construcción del barrio San Agustín representa la culminación de un proceso de transformación integral impulsado por la Ciudad sobre un predio que durante décadas funcionó como playa de secuestro vehicular.

Tras el incendio ocurrido en el lugar, el municipio decidió avanzar con el cierre definitivo de la playa y poner en marcha un ambicioso plan de recuperación urbana. Como parte de ese proceso se llevó adelante la compactación de miles de vehículos abandonados, la limpieza y remediación ambiental del terreno y la planificación de un nuevo desarrollo urbanístico que permitiera recuperar este espacio para la comunidad.

Posteriormente, la Ciudad y el IPV trabajaron en el diseño del proyecto habitacional, la obtención del financiamiento, la aprobación de la normativa correspondiente y el inicio de las obras que hoy ya muestran avances concretos.

De esta manera, un predio que durante años estuvo asociado al abandono y la contaminación comienza a convertirse en un nuevo barrio pensado para brindar soluciones habitacionales, infraestructura de calidad y mejores condiciones de vida para las familias de la Ciudad de Mendoza.

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