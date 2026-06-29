Under Armour Guaymallén 21K: el 9 de agosto llega la gran fiesta del running en Mendoza

El próximo 9 de agosto de 2026 , Guaymallén será sede de uno de los eventos deportivos más importantes del año con la realización de la Under Armour Guaymallén 21K , una competencia que convocará a miles de corredores de Mendoza y de distintos puntos del país.

Ciudad de los Chicos 2026: dos semanas de teatro, cine, juegos, libros y experiencias inmersivas para disfrutar en familia

La prueba reunirá tanto a atletas profesionales como a corredores amateurs , quienes podrán participar en las distancias de 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros , en una jornada que combinará deporte, recreación y un fuerte espíritu de comunidad.

Además de la competencia, la organización prepara una verdadera fiesta para toda la familia, con actividades recreativas, espectáculos musicales, puntos de aliento a lo largo del circuito y distintas propuestas para acompañar y celebrar el esfuerzo de cada participante.

Toda la actividad se desarrollará en el Predio de la Virgen , donde funcionarán tanto la largada como la meta de las tres distancias.

El predio abrirá sus puertas desde las 8 de la mañana , mientras que la largada oficial para los 5K, 10K y 21K será a las 8.30 .

Las pruebas estarán organizadas por sexo y categorías de edad, con clasificaciones generales y premiaciones por franjas etarias, permitiendo que corredores de todos los niveles puedan competir en igualdad de condiciones.

Cómo inscribirse a la Under Armour Guaymallén 21K

Las inscripciones se realizan de manera online.

Los valores son:

21K: $40.000

$40.000 10K: $35.000

$35.000 5K: $30.000

Los interesados podrán completar su inscripción a través del sitio oficial del evento.

Entrega de kits para los corredores

La acreditación y entrega de kits se realizará en el local oficial de Under Armour del Mendoza Shopping en los siguientes días y horarios:

6 y 7 de agosto: de 17 a 21 .

de . 8 de agosto: de 10 a 17.

Cada participante recibirá:

Remera oficial (de uso obligatorio durante la competencia, salvo compromisos con sponsors autorizados).

(de uso obligatorio durante la competencia, salvo compromisos con sponsors autorizados). Número identificatorio .

. Chip de cronometraje .

. Elementos de sujeción.

Un evento comprometido con el deporte y el cuidado del ambiente

Desde la organización recordaron la importancia de respetar las normas de convivencia durante la competencia. Se solicita a los participantes no arrojar residuos, seguir las indicaciones del personal y respetar el circuito establecido.

Asimismo, informaron que no estará permitido correr con acompañantes, mascotas, bicicletas, monopatines ni cochecitos, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los corredores.

Guaymallén consolida su calendario de grandes eventos deportivos

La Under Armour Guaymallén 21K se consolida como uno de los principales eventos de running en Mendoza, promoviendo la actividad física, la vida saludable y el turismo deportivo.

Con la participación de atletas locales, nacionales e internacionales, la competencia volverá a posicionar a Guaymallén como un departamento capaz de organizar encuentros deportivos de gran convocatoria y nivel organizativo.