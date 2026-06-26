Ordenamiento vial: Guaymallén construye una nueva conexión en el nudo de Tirasso y Profesor Mathus

Luego de que la empresa AySAM finalizara las tareas de renovación de la red cloacal en la zona, la Municipalidad de Guaymallén puso en marcha la Etapa 44 del Plan de Mejora de Infraestructura Urbana , que contempla una importante intervención sobre el nudo vial de Tirasso y Profesor Mathus , en el distrito Buena Nueva .

La Ciudad endurece la carga sobre terrenos baldíos para promover una capital más integrada y segura

La iniciativa forma parte del programa de modernización de la infraestructura urbana que lleva adelante el municipio y tiene como objetivo optimizar la circulación vehicular y peatonal, además de dotar al sector de mejores condiciones de accesibilidad y seguridad para quienes transitan diariamente por este importante corredor.

Entre las obras previstas se destaca la construcción de una rotonda , una intervención que permitirá mejorar el ordenamiento vial y brindar mayor fluidez al tránsito en una intersección caracterizada por un intenso movimiento de vehículos particulares y unidades del transporte público.

El proyecto también incluye la ejecución de una nueva carpeta asfáltica sobre calle Tirasso, en el tramo comprendido entre Santo Tomás de Aquino y Profesor Mathus , además de la construcción de veredas , cordón, cuneta y banquinas , nuevas canalizaciones hídricas , apeaderos para transporte público , rampas de accesibilidad y otros elementos destinados a consolidar un entorno urbano más seguro y funcional.

Estas mejoras permitirán optimizar tanto la circulación diaria como la conectividad entre distintos sectores del distrito, beneficiando a vecinos, automovilistas, ciclistas y peatones.

Más seguridad, mejor movilidad y cuidado del agua

La materialización de este proyecto permitirá mejorar significativamente la transitabilidad en uno de los puntos con mayor flujo vehicular de Guaymallén, favoreciendo una circulación más ordenada y reduciendo los riesgos asociados al tránsito.

Otro aspecto destacado de la intervención es la ejecución de una nueva canalización hídrica, que contribuirá a optimizar el sistema de riego de toda el área de influencia. Esto representa un importante aporte al uso eficiente del recurso hídrico y al mantenimiento de los espacios públicos, en línea con las políticas de cuidado del agua que impulsa el municipio.

Infraestructura urbana pensada para los peatones

Además de mejorar la circulación vehicular, el proyecto incorpora infraestructura destinada a fortalecer la movilidad peatonal y la accesibilidad.

Las nuevas veredas, rampas, luminarias LED, apeaderos y demás elementos de urbanización permitirán ofrecer espacios públicos más seguros, cómodos e inclusivos para los vecinos y para quienes utilizan diariamente el transporte público.

Con esta nueva etapa del Plan de Mejora de Infraestructura Urbana, la Municipalidad de Guaymallén continúa desarrollando obras que buscan transformar el espacio público, mejorar la calidad de vida de los vecinos y acompañar el crecimiento del departamento mediante intervenciones que fortalecen la seguridad vial, la movilidad urbana y la infraestructura de los distintos distritos.