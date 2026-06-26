26 de junio de 2026 - 09:35

La Ciudad endurece la carga sobre terrenos baldíos para promover una capital más integrada y segura

El municipio dispuso un incremento de la sobretasa para lotes baldíos y actualizó el valor de la Unidad Tributaria Municipal. La medida busca desalentar la existencia de inmuebles sin uso, incentivar su desarrollo y fortalecer el ordenamiento urbano.

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    A partir del 1 de julio, la Ciudad de Mendoza implementará una nueva actualización de sus tributos municipales que tendrá como principal eje un incremento significativo en la sobretasa aplicada a los terrenos baldíos, una política que busca reducir la cantidad de lotes abandonados o sin desarrollo y promover una ciudad más integrada, segura y sostenible.

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    La medida fue establecida mediante el Decreto Nº 521/26, que fija los nuevos valores de la sobretasa mensual para terrenos baldíos según la zonificación de cada inmueble. La actualización alcanza a todas las categorías previstas por la Ordenanza Tarifaria vigente y representa un fuerte desincentivo para la permanencia de terrenos ociosos dentro del ejido urbano.

    Esta herramienta tributaria forma parte de una política sostenida de ordenamiento territorial que busca favorecer el desarrollo urbano, incentivar nuevas inversiones privadas y reducir el impacto negativo que generan los lotes abandonados sobre el entorno, tanto desde el punto de vista de la seguridad como del mantenimiento del espacio público.

    Los terrenos baldíos suelen convertirse en focos de acumulación de residuos, malezas, vandalismo y otras situaciones que afectan la calidad de vida de vecinos y vecinas. Por ello, la aplicación de una sobretasa diferencial constituye un instrumento para promover su puesta en valor y favorecer un crecimiento urbano equilibrado.

    El decreto establece nuevos valores de la sobretasa para las siete zonas en las que se divide la Ciudad, calculados sobre el avalúo municipal de cada inmueble, contemplando además que, en los casos donde un terreno se encuentre alcanzado por más de una zonificación, se aplicará el índice más elevado.

    A partir de julio, la sobretasa mensual para terrenos baldíos quedará establecida con los siguientes valores sobre el avalúo municipal:

    – Zona A: 345,90‰

    – Zona B: 188,70‰

    – Zona C: 587,80‰

    – Zona D: 853,53‰

    – Zona E: 536,30‰

    – Zona F: 249,92‰

    – Zona G: 82,18‰

    Como parte de la actualización tributaria, la Municipalidad también dispuso la modificación del valor de la Unidad Tributaria Municipal (UTM), que desde el 1 de julio pasará a ser de $125. Asimismo, se actualizó la tasa por Servicios a la Propiedad Raíz y se estableció que ningún inmueble abonará una tasa inferior a la correspondiente al mes de junio incrementada en un 8,7%.

    Con estas medidas, la Ciudad de Mendoza desarrolla su política fiscal orientada a acompañar el desarrollo urbano, promover el uso responsable del suelo y generar condiciones que contribuyan a mejorar la calidad del espacio público y la convivencia en todos los sectores de la capital.

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