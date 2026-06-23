23 de junio de 2026 - 10:11

Maipú ofrece facilidades de pago y acceso digital para pagar tasas

Incluye beneficios para declarar construcciones y comercios no habilitados, planes accesibles para ponerse al día y la posibilidad de adherir al boleto digital.

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La Municipalidad de Maipú continúa con una serie de beneficios orientados a vecinos y comerciantes, con el objetivo de facilitar la regularización de situaciones pendientes y evitar la aplicación de multas.

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En ese marco, el municipio impulsa un esquema que permite declarar construcciones no registradas y regularizar comercios sin habilitación a través de un trámite simplificado, sin costos adicionales en concepto de sanciones. La medida apunta a acompañar a quienes aún no han formalizado su situación, brindando herramientas concretas para hacerlo de manera ágil y accesible.

Al mismo tiempo, se mantienen vigentes planes de pago en cuotas accesibles para quienes registren deudas en tasas municipales. Estas facilidades están diseñadas para que más contribuyentes puedan ponerse al día, evitando recargos y regularizando su situación fiscal.

Por otra parte, el municipio continúa reconociendo a quienes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones, a través de un descuento del 10% en el pago de tasas para contribuyentes al día, más un 15% adicional por pago anual. Este incentivo busca fortalecer una cultura de cumplimiento que permita sostener y mejorar los servicios que se brindan a la comunidad.

Implementación del boleto digital

La implementación del boleto digital no solo agiliza el pago de tasas, sino que también refuerza el compromiso ambiental del municipio. La reducción del uso de papel contribuye a disminuir el impacto ecológico, promoviendo prácticas más sustentables dentro de la gestión pública.

Adherir es muy sencillo: solo hay que ingresar a www.maipu.gob.ar, hacer clic en el banner del boleto digital y completar el formulario con los datos personales.

Con acciones concretas como esta, Maipú reafirma su apuesta por un municipio moderno, eficiente y cercano a la comunidad. La combinación de beneficios económicos, facilidades de pago y tecnología digital permite a los vecinos ponerse al día sin complicaciones, evitando sanciones y contribuyendo al cuidado del ambiente, todo a través de una herramienta más simple, rápida y sustentable.

Más información

  • Regularización de construcciones: consultar en Pescara 136 (Dirección de Obras Privadas).

  • Habilitación de comercios: consultar en Padre Vásquez 1367 (Dirección de Fiscalización y Control).

  • Planes de pago por deudas: [email protected].

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