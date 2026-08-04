Ulpiano Suarez compartió un desayuno de trabajo en el taller textil "La Máquina de Volar"

Ulpiano Suarez participó de un desayuno de trabajo junto a los integrantes del taller textil “La Máquina de Volar” , un espacio que funciona en el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) ubicado en el barrio Flores-Olivares, y que se ha consolidado como un centro de producción, capacitación e inclusión laboral .

También participaron del encuentro Emilce Vega, subsecretaria de Empleo y Capacitación; Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo; Francisco Cabrera, coordinador de Empleo y Economía Social; junto a la profesora del taller, Alicia Salas.

El intendente de la Ciudad recorrió las instalaciones, dialogó con las integrantes del espacio sobre los avances alcanzados y conoció los nuevos desafíos productivos que afronta el grupo. Además, hizo entrega de una nueva máquina de corte , incorporada por el municipio para fortalecer la capacidad productiva del taller . Esta herramienta permitirá optimizar los procesos de confección, mejorar las condiciones de trabajo y ampliar las posibilidades de respuesta ante nuevos pedidos de producción.

“Hoy no venimos solamente a entregar una nueva herramienta de trabajo. Venimos a acompañar el crecimiento de un proyecto que estas mujeres construyen todos los días con esfuerzo, compromiso y dedicación. La Máquina de Volar demuestra que, cuando el Estado genera oportunidades y las personas las transforman en trabajo, capacitación y producción, los resultados impactan positivamente en la vida de las familias y de toda la comunidad “, indicó Ulpiano Suarez.

“Este es un paso más en un camino que queremos seguir fortaleciendo. Vamos a continuar acompañando el crecimiento de este espacio para que cada vez más personas puedan capacitarse, desarrollar un oficio, generar ingresos y construir un proyecto de vida con mayor autonomía. Nuestro compromiso es seguir generando oportunidades para que el esfuerzo, la capacitación y el trabajo se conviertan en herramientas de desarrollo para quienes más lo necesiten “, señaló.

Actualmente, los integrantes de La Máquina de Volar trabajan en la confección de diversas prendas y elementos textiles para una importante empresa del sector, lo que representa una oportunidad de trabajo e ingresos para el grupo. Al mismo tiempo, continúan capacitándose y perfeccionando sus habilidades en un espacio que combina formación, producción y trabajo colaborativo.

Un proyecto que transforma realidades

El taller textil de Ciudad nació en mayo de 2024 como una iniciativa conjunta entre la Ciudad de Mendoza y el Ministerio de Producción de la provincia, con el propósito de generar oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas jefas de hogar y principales sostenes económicos de sus familias.

A partir de la capacitación técnica en confección industrial y el acompañamiento permanente, el proyecto fue creciendo hasta convertirse en un centro de servicios textiles profesionalizado y autogestionado, capaz de desarrollar producción para privados y generar ingresos para sus integrantes.

Además de brindar herramientas vinculadas al oficio textil, el espacio promueve la autonomía económica, el trabajo asociativo y la construcción de nuevos proyectos de vida, favoreciendo la inclusión social y la inserción laboral de sus participantes.

Como parte de este proceso de consolidación, este espacio será sede, hacia fin de año, de un encuentro que reunirá a centros de servicios textiles de distintos departamentos de la provincia, entre ellos Tupungato, Junín, Las Heras y General Alvear. La jornada permitirá intercambiar experiencias, fortalecer vínculos institucionales y compartir buenas prácticas en torno a la formación para el trabajo y el desarrollo productivo.

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