Ulpiano Suarez compartió un desayuno de trabajo en el taller textil "La Máquina de Volar"

Ulpiano Suarez participó de un desayuno de trabajo junto a los integrantes del taller textil “La Máquina de Volar”, un espacio que funciona en el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) ubicado en el barrio Flores-Olivares, y que se ha consolidado como un centro de producción, capacitación e inclusión laboral.
También participaron del encuentro Emilce Vega, subsecretaria de Empleo y Capacitación; Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo; Francisco Cabrera, coordinador de Empleo y Economía Social; junto a la profesora del taller, Alicia Salas.
El intendente de la Ciudad recorrió las instalaciones, dialogó con las integrantes del espacio sobre los avances alcanzados y conoció los nuevos desafíos productivos que afronta el grupo. Además, hizo entrega de una nueva máquina de corte, incorporada por el municipio para fortalecer la capacidad productiva del taller. Esta herramienta permitirá optimizar los procesos de confección, mejorar las condiciones de trabajo y ampliar las posibilidades de respuesta ante nuevos pedidos de producción.
“Hoy no venimos solamente a entregar una nueva herramienta de trabajo. Venimos a acompañar el crecimiento de un proyecto que estas mujeres construyen todos los días con esfuerzo, compromiso y dedicación. La Máquina de Volar demuestra que, cuando el Estado genera oportunidades y las personas las transforman en trabajo, capacitación y producción, los resultados impactan positivamente en la vida de las familias y de toda la comunidad“, indicó Ulpiano Suarez.
“Este es un paso más en un camino que queremos seguir fortaleciendo. Vamos a continuar acompañando el crecimiento de este espacio para que cada vez más personas puedan capacitarse, desarrollar un oficio, generar ingresos y construir un proyecto de vida con mayor autonomía. Nuestro compromiso es seguir generando oportunidades para que el esfuerzo, la capacitación y el trabajo se conviertan en herramientas de desarrollo para quienes más lo necesiten“, señaló.
Actualmente, los integrantes de La Máquina de Volar trabajan en la confección de diversas prendas y elementos textiles para una importante empresa del sector, lo que representa una oportunidad de trabajo e ingresos para el grupo. Al mismo tiempo, continúan capacitándose y perfeccionando sus habilidades en un espacio que combina formación, producción y trabajo colaborativo.
Un proyecto que transforma realidades
El taller textil de Ciudad nació en mayo de 2024 como una iniciativa conjunta entre la Ciudad de Mendoza y el Ministerio de Producción de la provincia, con el propósito de generar oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas jefas de hogar y principales sostenes económicos de sus familias.
A partir de la capacitación técnica en confección industrial y el acompañamiento permanente, el proyecto fue creciendo hasta convertirse en un centro de servicios textiles profesionalizado y autogestionado, capaz de desarrollar producción para privados y generar ingresos para sus integrantes.
Además de brindar herramientas vinculadas al oficio textil, el espacio promueve la autonomía económica, el trabajo asociativo y la construcción de nuevos proyectos de vida, favoreciendo la inclusión social y la inserción laboral de sus participantes.
Como parte de este proceso de consolidación, este espacio será sede, hacia fin de año, de un encuentro que reunirá a centros de servicios textiles de distintos departamentos de la provincia, entre ellos Tupungato, Junín, Las Heras y General Alvear. La jornada permitirá intercambiar experiencias, fortalecer vínculos institucionales y compartir buenas prácticas en torno a la formación para el trabajo y el desarrollo productivo.
Inserts de video