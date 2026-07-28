Calvente detalló las obras hidráulicas que se desarrollarán en el Acceso Este y recordó por qué Guaymallén es «tierra de ciénagas»

El intendente Marcos Calvente expuso en el Encuentro Internacional y Taller Técnico «Naturaleza como Infraestructura para la Seguridad Hídrica en Regiones Áridas» . El tema de la exposición fue el Plan de Drenajes que la Municipalidad de Guaymallén viene desarrollando desde hace 10 años. En medio de su exposición, Calvente recordó porqué Guaymallén tiene ese nombre, que en huarpe milcayac significa «tierra de ciénagas» . El significado se fue olvidando con el tiempo, pero cuando llegan esas tormentas de corto tiempo pero altísima intensidad, ese significado debería volver a rememorarse.

«Del zanjón Cacique Guaymallén hacia el oeste tenemos una zona con pendientes pronunciadas que generan corriente aluvional, pero del Cacique Guaymallén hacia el este, las pendientes disminuyen notoriamente. Ese es nuestro problema, llegan grandes volúmenes de agua y hay que lograr la escorrentía con pendientes muy bajas. La zona más próxima al cacique Guaymallén, tiene pendientes cercanas al 1% pero ya a los pocos metros estamos en 0% de pendiente para que escurra el agua en el sentido noreste 15 km o más. Guaymallén tiene una superficie de 160 kilómetros cuadrados y el 80% de la superficie, 110 kilómetros cuadrados, los ocupaba una ciénaga. El departamento básicamente se instaló arriba de una ciénaga», explicó Calvente.

La exposición de Marcos Calvente , en el panel Ciudades, cuencas y gobernanza territorial , giró en torno al Plan de Drenaje Urbano desarrollado por la Municipalidad de Guaymallén (PMDU) , que logró reducir drásticamente los riesgos de inundación. Este plan, financiado por la Secretaría de Política e Infraestructura Hídrica de la Nación , con una inversión aproximada de USD 6.000.000 , consistió en la canalización de una red de más 400 kilómetros, estructuras de drenaje y lagunas de retención que logró evitar la inundación de más de 40 barrios .

El Jefe comunal dijo que hasta 2016, «el crecimiento urbano del departamento era poco sostenible y no se acompañaba con inversión para el drenaje de las aguas; además, el diseño de las estructuras hidráulicas en gran parte o en su mayoría era intuitivo. No seguía una lógica o un criterio». Para resolver los problema es que se desarrolló el Plan Municipal de Drenajes Urbanos (PMDU) que ha permitido reducir significativamente los daños ocasionados por tormentas intensas.

«Los objetivos que teníamos eran esos tres: generar una infraestructura suficiente para la población actual y futura, que contemple nuestro plan de ordenamiento territorial y el crecimiento que habíamos formulado para nuestro departamento; segundo, que sea racional, fruto de un análisis metódico y de ingeniería para la para el diseño de esas estructuras hidráulicas; y que contemplase la operación y el mantenimiento de las estructuras».

Las tres zonas críticas identificadas

De acuerdo a los estudios realizados, desde la Municipalidad de Guaymallén se identificaron tres zonas complejas por los anegamientos.

«El problema estaba en el sector noroeste, Villa Nueva, Pedro Molina, Buena Nueva; el otro sector era muralla, que es el Acceso Este, que funciona como una barrera desde el punto de vista topográfico y del escurrimiento hidráulico, por eso varios puntos aledaños sufrían negamientos y la tercera unidad que generaba problemas, es el canal Pescara».

El primer sector, el noroeste de Guaymallén, se abordó en las dos primeras etapas del PMDU, a través del cual la Municipalidad de Guaymallén modificó el sistema de drenajes urbanos preexistente, implementando tanto medidas estructurales como no estructurales, lo que ha mejorado la gestión de aguas pluviales y reducido significativamente los riesgos de inundación en zonas vulnerables. Fueron más de 400 kilómetros de canalizaciones hidráulicas, la captación del 70% de aguas pluviales. A través de esos trabajos 40 barrios de esa zona noroeste ya no se inundan.

«Cuatrocientos kilómetros es una inversión inédita. Es la inversión más grande que se ha realizado en términos hidráulicos urbanos en la provincia de Mendoza. Antes de eso en Guaymallén estaba solo el 20% de las cunetas impermeabilizadas; gracias a esa inversión, llegamos a superar el 80% de nuestra red terciaria ya está en óptimas condiciones de impermeabilización».

Ahora queda la cuenca del canal Pescara, del que «ya está la ingeniería y los estudios realizados, faltan el financiamiento para realizar esa obra. La cuarta etapa es la que estamos iniciando ahora, es la Última Muralla, el Acceso Este».

La última muralla

«Dentro de la intervención que se está realizando en el Acceso Este, se contemplan una serie de obras que emanan del Plan Municipal de Drenajes Urbanos. La intervención que se pretende hacer es generar cruces hidráulicos, vincular esas dos cuencas que tiene nuestro departamento para erradicar definitivamente los problemas más que nos genera esa barrera», dijo Calvente.

El Acceso Este es un dique de contención. Con la intervención integral del Acceso Este, llegará un paquete integral de obras de drenaje que terminarán de solucionar este histórico problema.

El Acceso Este funciona como un dique. Por eso, con la intervención integral del Acceso Este, obra que comenzó el 6 de julio pasado, en el tramo Tirasso-Arturo González, está previsto que se desarrollen una serie de obras hidráulicas que permitan el paso del agua de tormenta y evitar las inundaciones.

«Se realizarán lagunas de retención, que son estructuras para la retención en origen, es decir, estructuras para la infiltración, no solo para recargar los acuíferos, sino para relajar la infraestructura de drenaje de las aguas. Bajo el mismo concepto desarrollaremos pozos de infiltración. También vamos a sumar más de siete kilómetros de nuevos drenajes, con el revestimiento de cunetas, canales y alcantarillas. Con esos nuevos drenajes vamos a vincular la cuenca norte con la cuenca sur del departamento».

Las obras incluyen la construcción de hijuelas en los futuros puentes que unirán las calles Urquiza Sur y Norte, Azcuénaga-Avellaneda y Houssay-Rosario. También se realizarán acequias en el cruce Rondeau-Arenales. Además, se construirán nuevas lagunas de retención en distintos puntos de la traza y también habrá pozos de infiltración.