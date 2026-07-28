Maipú presenta la Avant premiere exclusiva de "Spider-Man: Un nuevo día" en el Cine Teatro Imperial

La función especial se realizará el miércoles 29 a las 19.30 hs , con entradas generales a $6.000, disponibles en boletería digital munimaipu.boleteriadigital.com.ar. La película cuenta con calificación “G” (apta para todo público), lo que la convierte en una propuesta ideal para disfrutar en familia.

Calvente detalló las obras hidráulicas que se desarrollarán en el Acceso Este y recordó por qué Guaymallén es «tierra de ciénagas»

“Spider-Man: Un nuevo día” redefine el mito del héroe arácnido. Tras una crisis que fragmenta la realidad, Peter Parker enfrenta nuevos desafíos en una Nueva York cambiante, acompañado de aliados inesperados y amenazas ocultas. Acción, madurez y esperanza se conjugan en una entrega que promete emocionar a todas las generaciones.

Quienes no puedan asistir al pre estreno tendrán nuevas oportunidades de verla durante la semana, ya en cartelera comercial:

El Municipio de Maipú y el Cine Teatro Imperial refuerzan así su compromiso con la difusión cultural y el acceso a propuestas cinematográficas de calidad, consolidando a Maipú como un polo de referencia en la agenda cultural mendocina.

Además del estreno de Spider-Man, el Cine Teatro Imperial continúa con su programación habitual del Cine INCAA, que esta semana incluye:

Pensamiento Lateral ($3.600)

Un atrapante thriller psicológico que sigue a Julia, una psicóloga secuestrada en una fábrica abandonada. Confinada por tres captores misteriosos, no recurre a la fuerza física para salvarse: utiliza el pensamiento lateral y sutiles estrategias mentales para manipularlos desde adentro. Comienza así un letal juego psicológico donde la supervivencia depende del ingenio.

Calificación: C (mayores de 18 años)

Jueves 30 – 21.30 hs

Domingo 2 – 21.30 hs

La princesa Mononoke ($3.600)

En el Japón feudal, el príncipe Ashitaka busca romper una maldición mortal. Su viaje lo lleva a una guerra feroz entre una comunidad minera y los dioses del bosque, liderados por San, una joven criada por lobos. Esta obra maestra de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli es una épica batalla entre el progreso humano y la naturaleza primordial.

Calificación: SP (supervisión parental sugerida)

Viernes 31 – 18 hs

Sábado 1 – 18 hs