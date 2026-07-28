Maipú presenta la Avant premiere exclusiva de "Spider-Man: Un nuevo día" en el Cine Teatro Imperial

La función especial se realizará el miércoles 29 a las 19.30 hs, con entradas generales a $6.000, disponibles en boletería digital munimaipu.boleteriadigital.com.ar. La película cuenta con calificación “G” (apta para todo público), lo que la convierte en una propuesta ideal para disfrutar en familia.
“Spider-Man: Un nuevo día” redefine el mito del héroe arácnido. Tras una crisis que fragmenta la realidad, Peter Parker enfrenta nuevos desafíos en una Nueva York cambiante, acompañado de aliados inesperados y amenazas ocultas. Acción, madurez y esperanza se conjugan en una entrega que promete emocionar a todas las generaciones.
Quienes no puedan asistir al pre estreno tendrán nuevas oportunidades de verla durante la semana, ya en cartelera comercial:
- Jueves 30 – 18 hs
- Viernes 31 – 15 hs
- Domingo 2 – 18.30 hs
- Martes 4 – 18 hs
- Miércoles 5 – 19.30 hs
El Municipio de Maipú y el Cine Teatro Imperial refuerzan así su compromiso con la difusión cultural y el acceso a propuestas cinematográficas de calidad, consolidando a Maipú como un polo de referencia en la agenda cultural mendocina.
Seguí disfrutando del Imperial
Además del estreno de Spider-Man, el Cine Teatro Imperial continúa con su programación habitual del Cine INCAA, que esta semana incluye:
Pensamiento Lateral ($3.600)
Un atrapante thriller psicológico que sigue a Julia, una psicóloga secuestrada en una fábrica abandonada. Confinada por tres captores misteriosos, no recurre a la fuerza física para salvarse: utiliza el pensamiento lateral y sutiles estrategias mentales para manipularlos desde adentro. Comienza así un letal juego psicológico donde la supervivencia depende del ingenio.
Calificación: C (mayores de 18 años)
Jueves 30 – 21.30 hs
Domingo 2 – 21.30 hs
La princesa Mononoke ($3.600)
En el Japón feudal, el príncipe Ashitaka busca romper una maldición mortal. Su viaje lo lleva a una guerra feroz entre una comunidad minera y los dioses del bosque, liderados por San, una joven criada por lobos. Esta obra maestra de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli es una épica batalla entre el progreso humano y la naturaleza primordial.
Calificación: SP (supervisión parental sugerida)
Viernes 31 – 18 hs
Sábado 1 – 18 hs