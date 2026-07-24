Se presentó oficialmente la Under Armour Guaymallén 21K, la gran cita del running que busca consolidarse en el calendario deportivo de Mendoza

La Municipalidad de Guaymallén presentó oficialmente la Under Armour Guaymallén 21K , la carrera que se correrá el próximo 9 de agosto de 2026 y que busca consolidarse como uno de los principales eventos del calendario deportivo de Mendoza.

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Organizada en conjunto con Under Armour , Vaypol y Mendoza Shopping , esta segunda edición incorpora por primera vez la distancia de 21 kilómetros , sumándose a las tradicionales pruebas de 10K y 5K , con el objetivo de convocar tanto a atletas de alto rendimiento como a corredores recreativos.

La largada y la llegada tendrán lugar en el Predio de la Virgen , que abrirá sus puertas desde las 8 , mientras que todas las distancias comenzarán a las 8.30 .

Además de la competencia, la jornada ofrecerá actividades recreativas, música en vivo y propuestas para toda la familia, con la intención de convertir la carrera en una verdadera fiesta del deporte.

Durante la presentación, el director de Vaypol , Florencio Bustos , destacó el compromiso de la empresa con este tipo de iniciativas.

"Siempre estamos dispuestos a apoyar estos eventos porque le hacen muy bien a la comunidad. Le presentamos el proyecto a Under Armour y enseguida se sumaron. Gracias a ellos los corredores podrán contar con una remera oficial confeccionada con tecnología textil de primer nivel", expresó.

Por su parte, el intendente Marcos Calvente agradeció el acompañamiento de los organizadores y remarcó el crecimiento que experimenta la competencia.

"Quiero agradecer a Vaypol, a Under Armour y al Mendoza Shopping por convertirse en socios estratégicos de esta iniciativa. En la primera edición teníamos un perfil más recreativo con pruebas de 5 y 10 kilómetros. Este año incorporamos la media maratón para darle un nivel mayor de exigencia deportiva."

El jefe comunal explicó que el objetivo es doble: consolidar la competencia dentro del calendario provincial de carreras y, al mismo tiempo, generar un espacio de encuentro para las familias.

"Queremos que esta carrera forme parte del calendario deportivo de Mendoza, pero también que sea una instancia de entretenimiento. El deporte enseña valores, promueve hábitos saludables y reúne a las familias. Nos pone muy contentos ver cómo esta propuesta crece año tras año."

En representación de Mendoza Shopping, su coordinadora de Marketing, María Luz Pravata, señaló:

"Para Mendoza Shopping es muy importante acompañar al deporte. Venimos trabajando desde hace tiempo junto al municipio, Vaypol y Under Armour para hacer realidad esta carrera, y creemos que será un gran éxito. Invitamos a todos los corredores a sumarse y los esperamos durante la entrega de kits."

Promoción de la salud y prevención

Además de la competencia deportiva, el Predio de la Virgen contará con un importante espacio destinado a la promoción de la salud.

La Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén brindará capacitaciones gratuitas en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), además de un puesto de enfermería para realizar controles de signos vitales.

Por su parte, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) ofrecerá mediciones de riesgo cardiovascular y edad vascular para quienes participen de la jornada.

Tres recorridos para distintos desafíos

La Under Armour Guaymallén 21K ofrecerá tres circuitos diseñados para distintos niveles de exigencia.

5K: recorrido recreativo que une ambas laterales del Acceso Este mediante el túnel de Soldado Desconocido y finaliza en el Predio de la Virgen.

recorrido recreativo que une ambas laterales del Acceso Este mediante el túnel de Soldado Desconocido y finaliza en el Predio de la Virgen. 10K: incorpora un circuito por calle Urquiza, Elpidio González y Azcuénaga antes del regreso al punto de llegada.

incorpora un circuito por calle Urquiza, Elpidio González y Azcuénaga antes del regreso al punto de llegada. 21K: suma un recorrido más extenso que atraviesa sectores emblemáticos del departamento, incluyendo Las Cañas, San Francisco del Monte y el entorno del Mercado Cooperativo, antes de regresar al Predio de la Virgen.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones se realizan de manera online y tienen los siguientes valores:

21K: $40.000

$40.000 10K: $35.000

$35.000 5K: $30.000

Los interesados podrán inscribirse a través del enlace oficial habilitado por la organización.

Entrega de kits

La acreditación y entrega de kits se realizará en el local oficial de Under Armour del Mendoza Shopping en los siguientes días y horarios:

6 y 7 de agosto: de 17 a 21.

de 17 a 21. 8 de agosto: de 10 a 17.

Cada corredor recibirá una remera oficial de la competencia —de uso obligatorio, salvo compromisos con sponsors deportivos—, el número identificatorio con chip de cronometraje y los elementos de sujeción correspondientes.

Una carrera comprometida con el ambiente

La organización recordó que el evento promoverá buenas prácticas ambientales y de convivencia. Se solicitará a los participantes respetar el circuito, no arrojar residuos y cumplir las indicaciones del personal.

Asimismo, estará prohibido participar con acompañantes, mascotas, bicicletas o cochecitos.

Con esta segunda edición, la Under Armour Guaymallén 21K reafirma su objetivo de promover la actividad física, fomentar hábitos saludables y seguir posicionando a Guaymallén como sede de grandes eventos deportivos, con una propuesta que cada año convoca a más corredores de Mendoza, del país y del exterior.