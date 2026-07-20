Con la mejor selección de olivas del Parque Metropolitano, Maipú produce su propio aceite

Más de 2.000 kilos de aceitunas cosechadas han sido elaboradas para obtener 320 botellas de este producto premium, que es una insignia del departamento, y que serán utilizadas en acciones de promoción turística y económica.

Las aceitunas del Parque Metropolitano de Maipú ya tienen destino: convertirse en un producto que represente la identidad del departamento dentro y fuera de Mendoza. A través de un convenio de colaboración con Fattoria S.A., el Municipio ha avanzado en la elaboración de aceite de oliva virgen extra de alta calidad para uso institucional.

La iniciativa ha permitido transformar 2.050 kilos de aceitunas en 320 botellas de 500 mililitros de aceite de oliva virgen extra, un producto que será utilizado institucionalmente por el Municipio en diferentes actividades vinculadas a la promoción económica, turística y gastronómica del departamento.

El aceite elaborado funcionará como una carta de presentación de Maipú en ferias, encuentros, festivales y eventos institucionales, reforzando la imagen del departamento como el principal polo productivo de Mendoza en materia olivícola y vitivinícola.

Desde las áreas de Turismo y Desarrollo Económico explicaron que contar con un producto de estas características representa una herramienta estratégica para seguir potenciando la promoción territorial y acompañar el crecimiento de sectores clave de la economía local.