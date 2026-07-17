17 de julio de 2026 - 10:12

Maipú declaró el 28 de febrero como el Día del Aceto Balsámico

Una ordenanza impulsada por el Honorable Concejo Deliberante reconoce a esta fecha, que coincide con la época de cosecha y con el tradicional trasvase de este producto que ya es parte de la tradición agroalimentaria del departamento.

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El departamento de Maipú cuenta desde ahora con una nueva fecha en su calendario productivo y cultural. Se trata del "Día Departamental del Aceto Balsámico", instituido a través de la Ordenanza N° 7651/25, una iniciativa impulsada y sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Maipú, en reconocimiento al valor histórico, económico, turístico y gastronómico de esta industria para la comunidad.

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Esta nueva iniciativa se suma a otras acciones como la realizada durante el 2025 cuando se declaró a Maipú como capital del Aceto Balsámico, una medida también adoptada desde el Concejo Deliberante del departamento, una decisión avalada por el intendente de Maipú, Matías Stevanato.

“El desarrollo del aceto balsámico en Maipú es el fruto de la visión y el esfuerzo de productores maipucinos que viajaron a Italia para adquirir ese conocimiento y apostaron por su producción en nuestra tierra, tomando como base fundamental la uva criolla y generando arraigo y oportunidades para los productores locales”, expresó Emiliano Sallei, presidente del Concejo Deliberante, quien acompañó a Gabriel Guardia, empresario destacado del sector, y a la funcionaria municipal, Carelí Bermejo.

Una fecha para reconocer la tradición del aceto balsámico

La norma establece que cada 28 de febrero se realicen actividades conmemorativas que pongan en valor el trabajo de los productores locales, la tradición vitivinícola y el proceso artesanal que distingue a Maipú como el principal polo productivo del país.

La elección de esta fecha no es casual: el 28 de febrero coincide con la época de cosecha de la vid y con el tradicional trasvase del aceto balsámico, procesos que marcan el ritmo productivo de nuestras acetaias. Además, se vincula con la primera elección de la Reina del Aceto, realizada en el distrito de Cruz de Piedra en 2025.

Promoción de la identidad local

En sus artículos, la norma encomienda a Maipú el impulso de actividades educativas en escuelas y espacios de formación, y el desarrollo de acciones específicas de promoción turística, fortaleciendo así la identidad local.

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