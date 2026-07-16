Maipú celebró el 6.º aniversario del Museo Malvinas

La ceremonia, desarrollada en la sede ubicada en la intersección de Patricias Argentinas y Presidente Sarmiento, contó con la presencia de autoridades municipales, veteranos de guerra, familiares y vecinos que se acercaron para rendir homenaje a los 649 argentinos que dieron su vida durante el conflicto del Atlántico Sur.

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"Estamos orgullosos de trabajar y transitar este camino juntos, ustedes son personas que transmiten grandes valores, porque fomentan la unidad y el respeto, manteniendo viva la historia de nuestra Nación", manifestó el intendente de Maipú, Matías Stevanato .

En este sentido, el excombatiente Mario Olguín expresó: “En esta fecha recordamos a los 649 argentinos que dieron su vida durante la guerra de Malvinas. Esto nos compromete a recordar su legado. Cumplir 6 años significa reconocer a quienes soñaron con este espacio, lo hicieron realidad y lo sostienen con vocación y servicio. Reconocerlo como patrimonio de la comunidad contribuye a que la memoria siga viva”.

Por su parte, Emiliano Sallei , presidente del Concejo Deliberante de Maipú, destacó: “Es una alegría inmensa estar acá conmemorando los 6 años del Museo de Malvinas. Nuestro intendente Matías Stevanato tomó la iniciativa de malvinizar el departamento. Llevamos la causa en cada rincón de Maipú, y eso ha sido posible gracias a ustedes”.

El cierre artístico estuvo a cargo del músico Matías Vélez , quien brindó un show musical que puso el broche de oro a una jornada cargada de emociones.

Un museo con historia y compromiso

El Museo de Malvinas fue fundado en julio de 2021 por la Asociación Veteranos Unidos por Malvinas, con el respaldo del Municipio de Maipú. Actualmente es administrado por excombatientes, quienes además realizan visitas guiadas y comparten sus testimonios personales con los asistentes. El comodato del edificio está firmado entre la Municipalidad y la asociación, con el apoyo del intendente Matías Stevanato.

Colecciones y actividades

El museo exhibe reliquias originales del conflicto de 1982, entre ellas municiones, cascos, maquetas de buques como el submarino ARA Santa Fe y el destructor Rosales, así como artículos personales, fotografías, rosarios y placas conmemorativas, todo donado por veteranos de toda la provincia. También posee un cenotafio y cruces que homenajean a los 649 caídos en combate.

Asimismo, recibe frecuentes visitas educativas de estudiantes de escuelas secundarias y CEBJA CENS, guiados por los propios veteranos que narran sus experiencias en primera persona.

Apoyo integral a excombatientes

El espacio funciona además como centro de contención emocional, ofreciendo acompañamiento psicológico profesional, terapia grupal y encuentros semanales. Está incluido en el programa "Maipú Malviniza", que también contempla una oficina de atención para veteranos, charlas, actividades y reconocimientos institucionales.

Horarios de atención

El museo atiende de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Durante las tardes, se permite la visita con turno previo, solicitado por teléfono o a través de las redes sociales. Los fines de semana permanece cerrado.