"Invierno Re Copado" sigue con las mejores propuestas para divertirse en vacaciones

Hasta el 18 de julio, la Municipalidad de Guaymallén tiene un cronograma repleto de actividades para que las familias del departamento disfruten en vacaciones. "Invierno Re Copado" propone circo, obras de teatro, malabares, payasos, shows de magia y títeres, a cargo de elencos y artistas locales.
Todas las propuestas son gratuitas y se desarrollan en carpas circenses instaladas en diferentes espacios verdes, así como en el Centro Cultural Pascual Lauriente, la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y Salas de Arte Libertad. Además, cada jornada se completa con juegos y actividades recreativas guiadas por los profesores de la Dirección de Educación y Deportes del Municipio.
15:30h: "Re re re" – Títeres del Azulejo
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: "Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta" – Macanudo Teatro
Martes 14 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: "Las locuras de Ludiem" – Mago Ludiem
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: Café Electrik – Circo
Club Unión (Calle Nueva N° 7 y Severo del Castillo, Puente de Hierro) Lunes 13 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: "Clásicos del Rock Argentino" – Títeres Banda Espuma
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: Café Electrik – Circo
Martes 14 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: "Clásicos del circo" – Porotita y Tatán
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: "Una aventura intergaláctica" – Circo Nebular
Plaza Barrio Municipal (El Sauce) Jueves 16 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: "Brilla brujo zip, zap, zoom" – Mago Augusto "The Looper"
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: Café Electrik – Circo
Viernes 17 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: "Clásicos del circo" – Porotita y Tatán
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: "Clasiclown" – Telares Teatro
Sábado 18 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: "La Magia de la Música" – Radio Aventura
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: "Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta" – Macanudo Teatro
Unión Vecinal Kilómetro 8 (Silvano Rodríguez 652, distrito Kilómetro 8) Jueves 16 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: "La magia y la risa en una valija" – Garabato Circo
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: "¡Que vuelva el circo!" – Compañía Flip
Viernes 17 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: "Las locuras de Ludiem" – Mago Ludiem
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: "Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta" – Macanudo Teatro
Sábado 18 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: "Re re re" – Títeres del Azulejo
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: "Evolushow" – Circus Magenta
Centro Cultural Pascual Lauriente (Bandera de los Andes 8956, Rodeo de la Cruz)
Jueves 16 de julio, 16h: "El viajero de los cuentos" – El Resorte Teatro
Viernes 17 de julio, 16h: "La Magia de la Música" – Radio Aventura
Sábado 18 de julio, 16h: "Colores de mi pueblo" – Telares Teatro
Biblioteca Pública Municipal Almafuerte (Libertad 710, Villa Nueva)
Lunes 13 de julio, 15:30h: "Historias iluminadas... el cuarto oscuro de los libros" – EDELIJ
Martes 14 de julio, 15:30h: "Flor que vuela" – EDELIJ
Salas de Arte Libertad (Libertad 466, Villa Nueva)
Viernes 17 de julio, 16h: "La magia y la risa en una valija" – Garabato Circo