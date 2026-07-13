13 de julio de 2026 - 18:17

"Invierno Re Copado" sigue con las mejores propuestas para divertirse en vacaciones

La segunda semana del receso invernal tiene una agenda repleta de actividades gratuitas en distintos puntos de Guaymallén.

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Hasta el 18 de julio, la Municipalidad de Guaymallén tiene un cronograma repleto de actividades para que las familias del departamento disfruten en vacaciones. "Invierno Re Copado" propone circo, obras de teatro, malabares, payasos, shows de magia y títeres, a cargo de elencos y artistas locales.

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Todas las propuestas son gratuitas y se desarrollan en carpas circenses instaladas en diferentes espacios verdes, así como en el Centro Cultural Pascual Lauriente, la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y Salas de Arte Libertad. Además, cada jornada se completa con juegos y actividades recreativas guiadas por los profesores de la Dirección de Educación y Deportes del Municipio.

Un detalle importante: el miércoles 15 de julio apoyamos a la Selección Argentina. Ese día se suspenden las actividades de Invierno Re Copado.

CRONOGRAMA – SEGUNDA SEMANA

Plaza Carlos Pasetti (Quintana y Murialdo, Villa Nueva) Lunes 13 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: "Re re re"Títeres del Azulejo

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: "Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta"Macanudo Teatro

Martes 14 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: "Las locuras de Ludiem"Mago Ludiem

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: Café ElectrikCirco

Club Unión (Calle Nueva N° 7 y Severo del Castillo, Puente de Hierro) Lunes 13 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: "Clásicos del Rock Argentino"Títeres Banda Espuma

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: Café ElectrikCirco

Martes 14 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: "Clásicos del circo"Porotita y Tatán

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: "Una aventura intergaláctica"Circo Nebular

Plaza Barrio Municipal (El Sauce) Jueves 16 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: "Brilla brujo zip, zap, zoom"Mago Augusto "The Looper"

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: Café ElectrikCirco

Viernes 17 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: "Clásicos del circo"Porotita y Tatán

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: "Clasiclown"Telares Teatro

Sábado 18 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: "La Magia de la Música"Radio Aventura

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: "Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta"Macanudo Teatro

Unión Vecinal Kilómetro 8 (Silvano Rodríguez 652, distrito Kilómetro 8) Jueves 16 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: "La magia y la risa en una valija"Garabato Circo

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: "¡Que vuelva el circo!"Compañía Flip

Viernes 17 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: "Las locuras de Ludiem"Mago Ludiem

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: "Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta"Macanudo Teatro

Sábado 18 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: "Re re re"Títeres del Azulejo

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: "Evolushow"Circus Magenta

Centro Cultural Pascual Lauriente (Bandera de los Andes 8956, Rodeo de la Cruz)

Jueves 16 de julio, 16h: "El viajero de los cuentos"El Resorte Teatro

Viernes 17 de julio, 16h: "La Magia de la Música"Radio Aventura

Sábado 18 de julio, 16h: "Colores de mi pueblo"Telares Teatro

Biblioteca Pública Municipal Almafuerte (Libertad 710, Villa Nueva)

Lunes 13 de julio, 15:30h: "Historias iluminadas... el cuarto oscuro de los libros"EDELIJ

Martes 14 de julio, 15:30h: "Flor que vuela"EDELIJ

Salas de Arte Libertad (Libertad 466, Villa Nueva)

Viernes 17 de julio, 16h: "La magia y la risa en una valija"Garabato Circo

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