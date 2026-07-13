"Invierno Re Copado" sigue con las mejores propuestas para divertirse en vacaciones

La segunda semana del receso invernal tiene una agenda repleta de actividades gratuitas en distintos puntos de Guaymallén.

Hasta el 18 de julio, la Municipalidad de Guaymallén tiene un cronograma repleto de actividades para que las familias del departamento disfruten en vacaciones. "Invierno Re Copado" propone circo, obras de teatro, malabares, payasos, shows de magia y títeres, a cargo de elencos y artistas locales.

Todas las propuestas son gratuitas y se desarrollan en carpas circenses instaladas en diferentes espacios verdes, así como en el Centro Cultural Pascual Lauriente, la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y Salas de Arte Libertad. Además, cada jornada se completa con juegos y actividades recreativas guiadas por los profesores de la Dirección de Educación y Deportes del Municipio.

Un detalle importante: el miércoles 15 de julio apoyamos a la Selección Argentina. Ese día se suspenden las actividades de Invierno Re Copado.

CRONOGRAMA – SEGUNDA SEMANA Plaza Carlos Pasetti (Quintana y Murialdo, Villa Nueva) Lunes 13 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas