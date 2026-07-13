La Ciudad de Mendoza, entre las mejores del país para el desarrollo de la primera infancia

La capital mendocina, conducida por el intendente Ulpiano Suarez, fue destacada por el índice NIDO, elaborado por la Fundación Bunge y Born, que evalúa las oportunidades de desarrollo de niñas y niños de hasta 5 años. El estudio ubicó a la Ciudad entre las diez mejores del país y la consolidó como una referente nacional en políticas orientadas a la primera infancia.

La Ciudad de Mendoza fue reconocida entre las diez mejores ciudades de la Argentina para criar a un niño, de acuerdo con los resultados del índice NIDO, una herramienta desarrollada por la Fundación Bunge y Born que analiza las condiciones para el desarrollo integral de la primera infancia en localidades de más de 100.000 habitantes.

Al respecto, el intendente Ulpiano Suarez dijo: “Queremos que la Ciudad de Mendoza sea el mejor lugar para crecer. Por eso trabajamos con una mirada transversal, poniendo a las infancias en el centro de cada política pública, porque garantizar las mejores oportunidades desde los primeros años es la base para construir una sociedad más justa e inclusiva. Este reconocimiento reafirma que vamos por el camino correcto y nos impulsa a seguir consolidando un proyecto de Ciudad pensado para las próximas generaciones”.

En el ranking nacional, la capital mendocina ocupa el quinto lugar, consolidándose como una de las ciudades con mejores oportunidades para niñas y niños de hasta 5 años. El listado está encabezado por la Ciudad de Buenos Aires y también incluye a Vicente López, Rafaela, Olavarría, Junín, Paraná, Rosario y Río Cuarto.

El índice NIDO ofrece una mirada integral sobre el desarrollo infantil al combinar información vinculada a cuatro dimensiones fundamentales: salud, educación, contexto socioeconómico y disponibilidad de espacios verdes. Cada una de estas variables tiene un peso específico dentro de la evaluación y permite construir un panorama sobre las condiciones en las que crecen los niños y niñas en cada ciudad.

Una de las principales innovaciones de esta herramienta es que presenta los datos con un alto nivel de detalle territorial. A través de una plataforma interactiva y de acceso público, es posible consultar información por barrios e incluso por manzanas, lo que facilita identificar fortalezas y desafíos en cada sector urbano.